موعد مباراة عمان والصين القادمة في تصفيات كأس العالم 2022

مباراة عمان القادمة في تصفيات مونديال قطر 2022 سوف تكون ضد المنتخب الصيني ومن المفترض أن تُقام على ملعب الصين، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة الصين وعمان القادمة في تصفيات كأس العالم 2022، وأهم الأخبار عن تلك المقابلة المرتقبة، المباراة ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية، حيث يبحث المنتخب العماني عن حسم نقاطها.

موعد مباراة عمان والصين القادمة في تصفيات كأس العالم

منتخب عمان صعد للمركز الثالث من المجموعة الثانية وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان وكل منهما لديه ست نقاط، منتخب الصين في المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط، منتخب الصين خسر في الجولة الماضية أمام السعودية بنتيجة 2-3 في المباراة التي أقيمت بجدة، موعد مباراة عمان والصين القادمة ستكون يوم الخميس 11 نوفمبر 2021.