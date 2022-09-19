موعد مباراة عمان والعراق القادمة في بطولة الأردن الودية الدولية 2022

يتقابل منتخب عمان الأول مع نظيره منتخب العراق في مباراة ودية هامة ضمن بطولة الأردن الدولية 2022 خلال أيام الفيفا في شهر سبتمبر الجاري، حيث يُسعدنا أن نُقدم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة وموعد مباراة عمان والعراق الودية القادمة في الأردن، وكافة المعلومات عن تلك المواجهة، يشارك في تلك البطولة منتخبات الأردن والعراق وسوريا وسلطنة عمان، وهي ضمن أجندة الفيفا، وتأتي ضمن استعدادات تلك المنتخبات لنهائيات كأس آسيا 2023.

موعد مباراة عمان والعراق القادمة في بطولة الأردن الودية الدولية

مباريات منتخب عمان في بطولة الأردن الودية الدولية سوف تبدأ بمواجهة منتخب العراق يوم 23 سبتمبر 2022، وفي نفس اليوم يلتقي منتخب الأردن مع سوريا، ثاني مباريات منتخب عمان في بطولة الأردن الدولة سيكون يوم 26 سبتمبر، في حال فوزه على العراق يلعب في النهائي، وفي حال خسارته من العراق يلعب على المركز الثالث.

من المرتقب أن تكون القنوات الناقلة لبطولة الأردن الودية الدولية 2022 القناة الأردنية الرياضية، وسوف نتابع معكم أسماء كل القنوات الناقلة للبطولة في حال وجود قنوات آخرى تذيع مبارياتها، موعد مباراة عمان والعراق القادمة في بطولة الأردن يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 سوف تكون في الأوقات التالية:

الساعة 5.30 مساء بتوقيت عمان والإمارات.

الساعة 4.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.