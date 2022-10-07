موعد مباراة عمان والعراق للناشئين في تصفيات كأس آسيا تحت 17 سنة 2022 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب عمان للناشئين صاحب الملعب والجمهور مع نظيره منتخب العراق مساء يوم الأحد 9 أكتوبر 2022 في المباراة الحاسمة من الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة في تصفيات كأس آسيا تحت 17، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة موعد مباراة عمان والعراق بتوقيت الإمارات والعراق والكويت والسعودية، يذكر أن مجمع السلطان قابوس الرياضي بمدينة مسقط يستضيف مباريات المجموعة الثالثة من تلك التصفيات.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والعراق للناشئين

بخصوص قنوات تذيع مباراة عمان والعراق للناشئين مباشرة فسوف تكون منقولة على قناة عمان الرياضية، كما تنقل المباراة قنوات الكأس الرياضية، منتخب قطر تحت 17 يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات كأس آسيا للناشئين 2022 برصيد سبع نقاط، يليه منتخب عمان ولديه 6 نقاط.

موعد مباراة عمان والعراق للناشئين

منتخب العراق يأتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ومعه منتخب البحرين بنفس الرصيد، لبنان في المركز الخامس وله نقطة واحدة، في حال تساوي منتخبين في النقاط، يفصل بينهما نتيجة المباراة المباشرة بينهما، موعد لعبة عمان والعراق للناشئين يوم الأحد في الأوقات التالية:

الساعة 8.45 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 7.45 مساء بتوقيت العراق والسعودية وقطر.