موعد مباراة عمان والكويت الأولمبي الودية والقنوات الناقلة

يحل منتخب الكويت الأولمبي ضيفًا على نظيره منتخب عمان مساء اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 في مباراة هامة ومرتقبة، ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة عمان والكويت الأولمبي مباشرة.

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كما نقدم لكم موعد مباراة الكويتي الأولمبي اليوم الخميس في سلطنة عمان بتوقيت مسقط والكويت ودبي، وبتوقيت أمريكا وكندا والسعودية، يستعد المنتخبين من خلال تلك المقابلة، للمشاركة في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها الدمام السعودية في أكتوبر القادم.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والكويت الأولمبي الودية

وصلت بعثة منتخب الكويت تحت 23 سنة منذ ساعات إلى سلطنة عمان، وخاضت تدريباتها استعدادا لمباراة اليوم القوية، يقود المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم عماني بقيادة حكم الساحة، زكري ناصر الهنائي، القنوات الناقلة لمباراة عمان والكويت الأولمبي مباشرة اليوم هي قناة عمان الرياضية الفضائية المفتوحة.

موعد مباراة عمان والكويت الأولمبي تحت 23 اليوم

تُقام المباراة على استاد السيب، يقود المنتخب العماني المدير الفني الفرنسي داريو، منتخب الكويت سوف يلتقي عمان في بطولة غرب آسيا، حيث أوقعت القرعة المنتخبين في مجموعة واحدة وهي المجموعة الأولى إلى جانب اليمن والأردن، موعد مباراة عمان والكويت الأولمبي اليوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت عمان ودبي.

الساعة 6 مساء بتوقيت الكويت.

الساعة 4 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.