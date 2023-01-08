موعد مباراة عمان واليمن في كأس الخليج 2023 والقنوات الناقلة

مباراة منتخب عمان القادمة في كأس الخليج 2023 سوف تكون ضد المنتخب اليمني مساء يوم الإثنين 9 يناير في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة عمان واليمن في خليجي 25 بتوقيت دبي في الإمارات، وبتوقيت مسقط، وعدد من دول العالم، تلك المباراة ستكون حاسمة وهامة لكلا المنتخبين، تٌام المقابلة المرتقبة على ملعب المدينة الرياضية بالبصرة.

القنوات الناقلة لمباراة عمان واليمن

كل الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة مباراة عمان واليمن عبر عدة قنوات فضائية مفتوحة، القنوات الناقلة لتلك المقابلة ستكون قناة عمان الرياضية، قناة العراقية الرياضية، قناة الكأس الرياضية، يقود منتخب عمان المدير الفني الكرواتي المخضرم برانكو إيفانكوفيتش، في حين يدرب منتخب اليمن المدير اللفني التشيكي ميروسلاف سكوب.

موعد مباراة عمان واليمن القادمة في كأس الخليج

منتخب عمان لديه نقطة واحدة، حصل عليها من التعادل مع منتخب العراق مستضيف البطولة في المباراة الافتتاحية، منتخب اليمن تلقى هزيمة من السعودية في الجولة الأولى بنتيجة 0-2، موعد مقابلة عمان واليمن يوم الأثنين في كأس الخليج بالأوقات التالية:

الساعة 5.15 مساء بتوقيت دبي في الإمارات وتوقيت مسقط.

الساعة 4.15 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الساعة 1.15 بعد الظهر بتوقيت جرينتش لندن.