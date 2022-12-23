موعد مباراة عمان وسوريا الودية في الإمارات.. هل ستكون منقولة؟

يلتقي منتخب عمان الأول مع نظيره منتخب سوريا في مباراة ودية بالإمارات مساء اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة وموعد مباراة عمان وسوريا الودية في دبي، وأهم الأخبار بخصوص تلك المقابلة، يذكر أن منتخب عمان يستعد حاليًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج 2013 التي تُقام في مدينة البصرة العراقية يناير القادم.

مباراة عمان وسوريا اليوم في دبي.. هل ستكون منقولة؟

بخصوص قنوات تذيع مباراة عمان وسوريا مباشرة اليوم فلم يتم الكشف أنها ستكون منقولة على أي قناة، ولم يتحدث موقع الاتحاد العماني لكرة القدم أنه سوف يتم بث المباراة على قناة تلفزيونية، وسوف نتابع معكم كل جديد بخصوص تلك المسألة، كما سنتابع معكم نتيجة المباراة.

موعد مباراة عمان وسوريا اليوم بالإمارات

تُقام المباراة على ملعب شباب الأهلي دبي، من الجدير بالذكر أن منتخب سوريا يستعد لنهائيات كأس أمم آسيا 2023 القادمة، موعد لعبة عمان وسوريا اليوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 8.30 مساء بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

الساعة 7.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت وسوريا.

الساعة 5.30 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.

الساعة 4.30 مساء بتوقيت جرينتش.