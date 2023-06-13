موعد مباراة عمان وطاجيكستان في بطولة وسط آسيا – هل ستكون منقولة؟

يلتقي منتخب عمان الأول مع نطيره منتخب طاجيكستان مساء اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 في ثاني جولات المجموعة الأولى من بطولة اتحاد وسط آسيا لكرة القدم، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد مباراة عمان وطاجيكستان اليوم بتوقيت الإمارات وبتوقيت سلطنة عمان، وكافة الأخبار عن تلك المواجهة الهامة، هذا ويستعد الأحمر العماني من خلال تلك البطولة للمواجهات الرسمية القادمة وأهمها تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا.

مباراة عمان وطاجيكستان هل ستكون منقولة

حتى هذه اللحظات مباراة عمان وطاجيكستان لن تكون منقولة على أي قناة عمانية، ولم تُعلن أي قناة عربية بصورة رسمية نقلها لتلك المباراة، ومن المرتقب أن تكون المباراة منقولة على قنوات أوزبكستان الرياضية، يذكر أن منتخب عمان قد خسر في الجولة الأولى أمام أوزبكستان بنتيجة 0-3.

موعد مباراة عمان وطاجيكستان اليوم في بطولة وسط آسيا

منتخب طاجيكستان تعادل في الجولة الأولى من المجموعة الأولى مع تركمانستان بنتيجة 1-1، يشارك منتخب عمان في تلك البطولة لأول مرة في تاريخه، حيث يشارك فيها كضيف، موعد مباراة عمان وطاجيكستان اليوم الأربعاء بالأوقات التالية:

الساعة 5.30 مساء بتوقيت عمان والإمارات.

الساعة 4.30 مساء بتوقيت السعودية.