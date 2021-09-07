موعد مباراة عمان وأستراليا القادمة في تصفيات كأس العالم 2021 آسيا

بواسطة محمود عطا الله
موعد مباراة عمان وأستراليا القادمة موعد مباراة عمان وأستراليا القادمة

يحل منتخب عمان الأول نظيره منتخب أستراليا في الجولة الثالثة القادمة من المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية المرحلة الأخيرة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير الرياضي عبر موقعنا كلمة دوت أورج موعد مباراة عمان وأستراليا القادمة في تصفيات مونديال 2022 بآسيا، كما نقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لتلك المباراة الهامة، منتخب عمان يدخل تلك المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية مثلما فعل ضد المنتخب الياباني في الجولة الأولى.

موعد مباراة عمان وأستراليا القادمة في تصفيات كأس العالم

منتخب عمان يدخل تلك المباراة ولديه ثلاث نقاط من فوز على اليابان 1-0، وخسارة من السعودية 0-1، منتخب أستراليا لديه ست نقاط، بعد فوز على الصين في الجولة الأولى 3-0، ثم الفوز خارج ملعبه على فيتنام 1-0، القنوات الناقلة لتلك المباراة قناة عمان الرياضية الأرضية وقناة SSC7، موعد مباراة عمان ضد أستراليا القادمة في تصفيات كأس العالم سوف يكون يوم الخميس 7 أكتوبر 2021 على ملعب ويسترن سيدني.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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