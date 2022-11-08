موعد مباراة عمان وقطر الأولمبي في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 والقنوات الناقلة
يدخل منتخب عمان الأولمبي مباراته مع نظيره المنتخب القطري مساء الأربعاء لحسم صدارة المجموعة الأولى في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 بجدة، وذلك بعدما حسم المنتخب العماني بطاقة التأهل للدور قبل النهائي، منتخب قطر تحت 23 سنة يدخل المباراة للفوز ببطاقة التأهل الثانية عن تلك المجموعة، ويمكن للعنابي الأولمبي التأهل بتحقيق الفوز أو التعادل.
موعد مباراة عمان وقطر الأولمبي والقنوات الناقلة
- القنوات الناقلة لمباراة عمان وقطر الأولمبي مباشرة في غرب آسيا تحت 23 سوف تكون قناة الكأس الرياضية وقناة السعودية الرياضية.
- منتخب عمان الأولمبي كما ذكرنا ضمن التأهل للدور قبل النهائي بعد الفوز على لبنان بنتيجة 4-2، الأحمر العماني في المركز الأول من المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.
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- منتخب قطر لديه نقطة واحدة، مثل منتخب لبنان، بعد تعادلهما في الجولة الأولى بدون أهداف.
- موعد مباراة عمان وقطر الأولمبي في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 اليوم الأربعاء 9 نوفمبر في الأوقات التالية:
– الساعة 6 مساء بتوقيت دبي الإمارات وسلطنة عمان.
– الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية وقطر.