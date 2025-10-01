موعد مباراة عمان وقطر القادمة في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

بواسطة محمود عطا الله
مباراة عمان وقطر القادمة في تصفيات كأس العالم مباراة عمان وقطر القادمة في تصفيات كأس العالم

بدأ العد التنازلي، لمباريات ملحق تصفيات كأس العالم في آسيا 2026، حيث يخوض منتخب عمان لكرة القدم، تصفيات المونديال والملحق ضمن المجموعة التي تضم قطر والإمارات، تُقام مباريات الملحق من 8 إلى 14 أكتوبر 2025، مجموعة عمان تُقام في قطر، المجموعة الثانية وتضم السعودية والعراق وإندونيسيا وتُقام مبارياتها في السعودية.

تاريخ مواجهات عمان وقطر

مباراة عمان وقطر القادمة سوف تكون المقابلة رقم 35 بين المنتخبين، بعدما تقابلا من قبل 35 مرة، منتخب عمان فاز في سبع مباريات، منتخب قطر فاز في 19 مباراة، التعادل كان في 9 مباريات، آخر مواجهة كانت في كأس الخليج 2024 وفاز المنتخب العماني 2-1.

عمان ضد قطر:
القنوات الناقلة لمباراة عمان القادمة في تصفيات كأس العالم هي قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس، موعد مباراة عمان وقطر القادمة يوم 8 أكتوبر 2025 في الأوقات التالية:
الساعة 6 مساء بتوقيت قطر.
الساعة 8 مساء بتوقيت دبي ومسقط.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

تشكيل ناري للعالمي.. مباراة النصر ضد الزوراء والقنوات الناقلة والمعلقين بدوري آسيا 2

أخبار الرياضة

ليلة الأبطال.. موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة والمعلق…