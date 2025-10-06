موعد مباراة عمان وقطر في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة والمعلق

منتخب عمان يلتقي مع شقيقه المنتخب القطري مساء يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى في ملحق تصفيات كأس العالم بآسيا، تلك المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخب الإمارات، وتُقام مبارياتها في قطر، المجموعة الثانية تُقام مبارياتها في السعودية، وتضم العراق والسعودية وإندونيسيا.

تُقام مباراة عمان وقطر في تصفيات المونديال يوم الأربعاء على استاد جاسم بن حمد المونديالي بالدوحة، يقود منتخب عمان المدير الفني البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، والذي سبق له تدريب المنتخب القطري، يتأهل لكأس العالم أبطال المجموعتين، في حين يتقابل وصيفا لمجموعتين في مباراتي ذهاب وعودة للتأهل للملحق العالمي.

مباراة عمان منقولة

نعم، سوف تكون القنوات الناقلة لمباراة عمان وقطر قناة bein sports HD1، المعلق على تلك القناة هو المعلق القطري المتميز علي سعيد الكعبي، ملعب المباراة جاهز لاستقبال الجماهير القطرية اولعمانية والجماهير الخليجية.

عمان ضد قطر:

منتخب قطر يتفوق تاريخيًا بعدد مرات الفوز على المنتخب العماني بعدد 19 مرة، فاز منتخب عمان على قطر 9 مرات، التعادل كان 7 مرات، لككن آخر مقابلة كان الفوز بها للمنتخب العماني 2-1 وكانت في كأس الخليج 2024، موعد مباراة عمان وقطر في تصفيات كأس العالم يوم الأربعاء في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت قطر والسعودية.

الساعة 7 مساء بتوقيت دبي ومسقط.

الساعة 5 مساء بتوقيت ألمانيا وفرنسا,

الساعة 4 مساء بتوقيت لندن جرينتش.