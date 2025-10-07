أمتى.. موعد مباراة عمان وقطر في تصفيات كأس العالم.. ما هي القنوات الناقلة

أولى مباريات منتخب عمان الأول لكرة القدم في ملحق تصفيات كأس العالم 2026 سوف تكون ضد منتخب قطر مساء يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، تُقام المباراة على ملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، المباراة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى من تصفيات المونديال.

ملحق تصفيات كأس العالم 2026 آسيا المجموعة الأولى المجموعة الثانية قطر السعودية عمان العراق الإمارات إندونيسيا يتأهل بطل كل مجموعة للونديال، يتقابل أصحاب المركز الثاني للتأهل للملحق العالمي

القنوات الناقلة لمباراة عمان وقطر في تصفيات كأس العالم هي قناة بي إن سبورتس الأولى، كما سوف تكون منقولة على قنوات الكأس الرياضية القطرية، منتخب عمان إستعد لمباريات التصفيات المونديالية عبر المشاركة في بطولة اتحاد وسط آسيا وقدم عروضًأ قوية تحت قيادة البرتغالي كيروش.

مباراة عمان وقطر تاريخيًا عمان قطر فوز 9 19 تعادل 7 7 خسارة 19 9

عمان وقطر في تصفيات المونديال:

المعلق على المباراة عبر قناة bein sports سوف يكون المعلق القطري المعروف علي سعيد الكعبي، موعد مباراة عمان وقطر تبدأ عند الساعة 7 مساء بتوقيت سلطنة عمان.