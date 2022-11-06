موعد مباراة عمان ولبنان الأولمبي في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 والقنوات الناقلة

يتقابل منتخب عمان تحت 23 سنة مع نظيره منتخب لبنان اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 في مباراة ضمن المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 المقامة حاليًا في مدينة جدة بالسعودية، مباراة عمان ولبنان الأولمبي اليوم سوف تُقام على ملعب الرديف بالجوهرة، منتخب عمان الأولمبي يبدأ مشواره اليوم في البطولة، في حين لعب منتخب لبنان منذ يومين في الجولة الأولى ضد قطر.

موعد مباراة عمان ولبنان الأولمبي والقنوات الناقلة