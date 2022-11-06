موعد مباراة عمان ولبنان الأولمبي في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 والقنوات الناقلة
يتقابل منتخب عمان تحت 23 سنة مع نظيره منتخب لبنان اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 في مباراة ضمن المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 المقامة حاليًا في مدينة جدة بالسعودية، مباراة عمان ولبنان الأولمبي اليوم سوف تُقام على ملعب الرديف بالجوهرة، منتخب عمان الأولمبي يبدأ مشواره اليوم في البطولة، في حين لعب منتخب لبنان منذ يومين في الجولة الأولى ضد قطر.
موعد مباراة عمان ولبنان الأولمبي والقنوات الناقلة
- القنوات الناقلة لمباراة عمان ولبنان الأولمبي اليوم الأحد في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 سوف تكون: قناة السعودية الرياضية، قناة الكأس الرياضية، قناة LBC اللبنانية.
- منتخب لبنان يتصدر المجموعة الأولى برصيد نقطة بالتساوي مع منتخب قطر، بعد التعادل بين المنتخبين في الجولة الأولى بنتيجة 0/0.
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- يقود منتخب عمان الأولمبي في بطولة غرب آسيا المدير الفني الوطني أكرم حبريش.
- تضم بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 مجموعتين، كل مجموعة بها ثلاثة منتخبات، يتأهل للدوري قبل النهائي بطل ووصيف كل مجموعة.
- موعد مباراة عمان ولبنان الأولمبي اليوم الأحد في الأوقات التالية: الساعة 6 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر، الساعة 2 عصرا بتوقيت بريطانيا.