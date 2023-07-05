موعد مباراة عمان ولبنان الأولمبي والقنوات الناقلة لدورة الألعاب العربية 2023

يلتقي منتخب عمان الأولمبي مع نظيره منتخب لبنان مساء اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى، ضمن منافسات لعبة كرة القدم في دورة الألعاب العربية 2023 النسخة رقم 15 والمقامة حاليًا بدولة الجزائر، تُقام المباراة على ملعب 19 مايو بمدينة عنابة.

القنوات الناقلة لمباراة عمان ولبنان الأولمبي اليوم

سوف تتمكن كل الجماهير من مشاهدة بث مباراة عمان ولبنان الأولمبي اليوم في دورة الألعاب العربية 2023 عبر قناة عمان الرياضية، كما تنقل المباراة قناة الاتحاد العربي لكرة القدم الرسمية على موقع اليوتيوب، منتخب عمان الأولمبي لكرة القدم بدأ منافسات الألعاب العربية والمجموعة الأولى بتعادل مع الجزائر مستضيفة البطولة.

موعد مباراة عمان ولبنان في دورة الألعاب العربية اليوم

منتخب لبنان بدأ منافسات البطولة بالخسارة من السودان بنتيجة 0-3، يتصدر منتخب السودان جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، يليه عمان والجزائر وكل منتخب لديه نقطة واحدة، موعد مباراة عمان ولبنان في دورة الألعاب العربية اليوم الأربعاء بالأوقات التالية:

الساعة 8.30 مساء بتوقيت مسقط والإمارات.

الساعة 7.30 مساء بتوقيت السعودية.