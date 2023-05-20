موعد مباراة عمان ومصر في نهائي كأس العرب للكرة الشاطئية 2023 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب عمان الأول لكرة القدم الشاطئية من نظيره المنتخب المصري في مباراة نهائي كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023 المقامة حاليًا في مدينة جدة السعودية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة وموعد مباراة عمان ومصر لكرة القدم الشاطئية النهائية في كأس العرب، انطلقت تلك البطولة لأول مرة عام 2008 بشواطئ مرسى علم المصرية وفاز بالنسخة الأولى المنتخب المصري، فازت بالبطولة بعد ذلك منتخبات السعودية وليبيا والإمارات، أفضل مركز لمنتخب عمان كان المركز الثالث في نسخة 2014.

القنوات الناقلة لمباراة عمان ومصر نهائي العرب

بخصوص قنوات تذيع مباراة عمان ومصر في نهائي كأس العرب لكرة القدم الشاطئية اليوم السبت 20 مايو 2023 هي قناة الشارقة الرياضية، قناة عمان الرياضية، والعديد من القنوات الرياضية العربية، منتخب عمان تغلب في الدور قبل النهائي على المغرب بنتيجة 4-2.

موعد مباراة عمان ومصر الكرة الشاطئية اليوم

تقابل المنتخبين العماني والمصري في دور المجموعات من تلك البطولة وفاز المنتخب المصري 5-3، منتخب مصر تغلب في قبل النهائي على فلسطين بنتيجة 4-3، موعد مباراة عمان ومصر النهائية اليوم بالأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية ومصر.