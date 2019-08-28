موعد مباراة عُمان واليمن الودية اليوم الأربعاء 28 أغسطس “القنوات الناقلة”

ننشر موعد مباراة عُمان واليمن الودية والتي تقام اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2019 والتي تقام على ملعب السيب في سلطنة عمان، ونقدم لكم كل أخبار تلك المقابلة الهامة وأسماء القنوات الناقلة للمباراة الودية مباشرة على الهواء، الاتحاد العماني لكرة القدم أعلن أن دخول مباراة اليوم سيكون مجانا لكل الجماهير الراغبة في مشاهدتها من مدرجات الملعب، كما نقدم لكم موعد مباراة اليمن اليوم بتوقيت السعودية وبتوقيت الإمارات والكويت.

مقابلة عُمان واليمن الودية اليوم ستكون أخر وديات المنتخبين قبل بداية تصفيات كأس العالم مونديال 2022، منتخب سلطنة عمان يشارك في تصفيات مونديال 2022 ضمن المجموعة الخامسة، ويبدأ مشوار التصفيات في الخامس من سبتمبر 2019 القادم عندما يلتقي منتخب الهند في الهند، بينما منتخب اليمن يبدأ التصفيات في نفس اليوم عند يلتقي منتخب سنغافورة في سنغافورة.

موعد مباراة عُمان واليمن الودية اليوم والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة اليمن الودية اليوم ستكون قناة عمان الرياضية وتردد القناة على النايل سات هو 12111 أفقي، وتردد قناة عمان الرياضية على قمر النايل سات هو 12456 أفقي، موعد مباراة عمان واليمن الودية اليوم ستكون في الأوقات التالية:

الساعة 7.30 مساء بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

الساعة 6.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت.