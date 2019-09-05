موعد مباراة فرنسا ضد ألبانيا يوم السبت 7 – 8 – 2019







تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة العالمية نحو أرضية ملعب دو فرانس حيث يواجه منتخب فرنسا نظيره المنتخب الألباني يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أوروبا 2020، يدخل منتخب الديوك المباراة بروح قتالية عالية من أجل خطف بطاقة التأهل لأمم أوروبا 2020، بعد الفوز في الجولة الرابعة على منتخب أندروا بنتيجة 4-0، واحتلال صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات حيث فاز في 3 وتلقي هزيمة، سجل 12 هدف وعليه 3 أهداف، وعلى الجانب الاخر يريد المنتخب الالباني الفوز بالمباراة والظفر بنقاط المباراة الكاملة لتحسين وضعه في المجموعة، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط، كما سجل 5 أهداف وعليه 3 أهداف.







وجاءت قائمة منتخب فرنسا لهذه المواجهة كالآتي:

حراسة المرمى: اريولا، هوجو لوريس، ميك مايجنان.







خط الدفاع: لوكاس دين، ليو دوبوا، لوكاس هيرنانديز، لابورت، كليمون لونجليه، بينجامين بافارد، رافائيل فاران، كيرت زوما. خط الوسط: ماتويدي، ستيفن نزونزي، بول بوجبا، سيسوكو، توليسو.

خط الهجوم: وسام بن يدر، كينجسلي كومان، نبيل فقير، أوليفييه جيرو، أنطوان جريزمان، توماس ليمار، جوناثان أيكونيه.







التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا :

حراسة المرمى: لوريس.







خط الدفاع: وكاس ديني، لابورت، رافائيل فاران ، بينجامين بافارد.

خط الوسط: بوجبا، سيسوكو، ماتويدي، جريزمان، كليان مبابي.







خط الهجوم: جيرو.

موعد مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب ألبانيا :

يلتقي منتخب فرنسا مع منتخب ألبانيا يوم السبت القادم، في تمام الساعة 10 إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أوروبا 2020، وتعرض جميع مباريات تصفيات أمم أوروبا بشكل حصري على سلسلة قنوات Bein Sports HD، حيث تذاع مباراة فرنسا مع ألبانيا على قناة Bein Sports HD1.