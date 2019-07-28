موعد مباراة فرنسا وكرواتيا في نهائي كأس العالم 2019 للشباب لكرة اليد- والقنوات الناقلة

موعد مباراة فرنسا وكرواتيا اليوم الأحد 28 يوليو 2019 في نهائي كأس العالم 2019 للشباب لكرة اليد هو موعد ختام تلك البطولة القوية بإسبانيا والتي ظهر فيها منتخبنا المصري بصورة رائعة، حيث نقدم لكل كل أخبار اللقاء، والقنوات الناقلة للمباراة النهائية على الهواء مباشرة عبر الإنترنت، هذا ويلتقي منتصر مصر الآن مع المنتخب البرتغالي في مباراة تحديد المركز الثالث للفوز بالميداليات البرونزية للبطولة، وبعد نهاية الشوط الأول من المباراة الآن منتخبنا المصري متقدم بنتيجة 17-15.

موعد مباراة فرنسا وكرواتيا في نهائي مونديال شباب اليد

منتخب فرنسا للشباب في كرة اليد، تأهل للمباراة النهائية على حساب منتخب مصر، بعد الفوز بنتيجة 35-33، وكان منتخب مصر قريب جدا من التأهل لتلك المباراة النهائية والمنافسة على الذهب العالمي، هذا وقد تغلب المنتخب الفرنسي في دور 8 على الدنمارك، ومن قبلها تغلب على إسبانيا، بعدما انهى دور المجموعات في المركز الثالث للمجموعة الثانية، موعد مباراة فرنسا وكرواتيا النهائية سيكون عند الساعة 4.30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 5.30 مساء بتوقيت السعودية، الساعة 6.30 مساء بتوقيت دبي.

القنوات الناقلة للمباراة النهائية من كأس العالم 2019 للشباب لكرة اليد

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وكرواتيا النهائية الآن فسوف تكون منقولة على قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد الرسمية على موقع اليوتيوب على شبكة الإنترنت، تلك القناة التي نقلت كل مباريات تلك البطولة المهمة، منتخب كرواتيا للشباب تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز في قبل النهائي على منتخب البرتغال بنتيجة 31-28.