موعد مباراة قطر القادمة في كأس الخليج 2023

بواسطة محمود عطا الله
موعد مباراة قطر والبحرين القادمة في كأس الخليج موعد مباراة قطر والبحرين القادمة في كأس الخليج

حقق منتخب قطر إنطلاقة أكثر من رائعة في بداية مشواره في بطولة خليجي 25 بالفوز على منتخب الكويت بنتيجة 2-0، وحاليًا تترقب كل جماهير العنابي موعد مباراة قطر القادمة الثانية في بطولة كأس الخليج 2023 بالبصرة، يقود منتخب قطر في خليجي 25 مدير فني جديد، وهو البرتغالي برونو بينيرو، والذي نجح في أول تجاربة الرسمية مع العنابي، وقدم المنتخب القطري مباراة جيدة.

موعد مباراة منتخب قطر القادمة في كأس الخليج 25

مباراة قطر القادمة في كأس الخليج 2023 خليجي 25 سوف تكون ضد منتخب البحرين حامل اللقب، تُقام يوم الثلاثاء 10 يناير 2023 في الجولة الثانية من المجموعة الثانية، تُلعب المقابلة على ملعب الميناء الأولمبي الجديد بالبصرة، المباراة سوف تكون على صدارة المجموعة، بعد فوز قطر على الكويت 2-0، وفوز البحرين على الإمارات 2-1.

تاريخ مواجهات المنتخبين شهد 39 مقابلة، فاز منتخب قطر في 9 مباريات، فاز منتخب البحرين في 10 مباريات، التعادل كان في 20 مباراة، موعد مباراة قطر والبحرين القادمة في كأس الخليج يوم الثلاثاء 10 يناير تبدأ عند الساعة 7.15 مساء بتوقيت قطر والسعودية والعراق والبحرين.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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