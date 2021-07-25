موعد مباراة قطر في قبل نهائي الكأس الذهبية 2021

لمع نجم العنابي القطري في سماء بطولة الكأس الذهبية 2021 بالولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح من المنتخبات المرشحة للفوز بتلك البطولة والتي تضم أمم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ونُقدم لكم موعد مباراة قطر القادمة في نصف نهائي الكأس الذهبية 2021، ومن هو منافس قطر في قبل النهائي، يذكر أن منتخب قطر اختتم دور المجموعات بطلا للمجموعة الرابعة، قبل أن يتغلب على منتخب السلفادور في ربع نهائي كأس الكونكاكاف بنتيجة 3-2.

موعد مباراة قطر القادمة في قبل نهائي الكأس الذهبية 2021

سوف يلتقي منتخب قطر في نصف نهائي تلك البطولة مع الفائز من مباراة الولايات المتحدة الأمريكية، وتؤكد أراء الخبراء، أن منافس العنابي القطري القادم سوف يكون منتخب الولايات المتحدة الأمريكية صاحب الملعب والجمهور في مقابلة ستكون صعبة، موعد مباراة قطر في قبل نهائي الكأس الذهبية سوف يكون يوم الخميس 29 يوليو 2021 بتوقيت أمريكا، فجر الجمعة 30 يوليو بتوقيت قطر.