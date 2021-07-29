“قبل النهائي” موعد مباراة قطر وأمريكا في الكأس الذهبية 2021 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب قطر مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم الخميس على ملعب أوستن إف سي في مباراة قبل نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية 2021 لأمم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة قطر وأمريكا مباشرة، كما نقدم لكم موعد مباراة قطر اليوم بتوقيت السعودية وقطر والكويت والإمارات، وبتوقيت أمريكا وكندا وألمانيا ولندن، الفائز من تلك المباراة يتأهل مباشرة إلى المباراة النهائية، ليقابل الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية والتي تجمع المكسيك وكندا.

قنوات تذيع مباراة قطر وأمريكا اليوم

سوف تتمكن كل الجماهير من مشاهدة مباراة قطر وامريكا في بث مباشر عبر قناة مفتوحة، حيث ستكون المباراة منقولة على قناة الكأس 3 الفضائية المفتوحة، معلق مباراة قبل النهائي على تلك القناة سوف يكون المعلق الرياضي أحمد الطيب، كما تذيع المباراة قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم مع المعلق عامر الخوذيري، منتخب أمريكا يأتي في الترتيب 20 على مستوى العالم طبقًا لتصنيف الفيفا، على حين يأتي المنتخب القطري في المركز 58.

موعد مباراة قطر وأمريكا اليوم في نصف النهائي

قال المدير الفني الإسباني للمنتخب القطري فيليكس سانشيز “الإرهاق لن يؤثر على المنتخب، وهدفنا التأهل إلى المباراة النهائية”، مؤكدًا “الجميع متحمس لمواجهة أمريكا اليوم”، هذا ويأمل الأدعم في تحقيق إنجاز تاريخي والتأهل لنهائي الكأس الذهبية على حسب واحد من أقوى منتخبات اتحاد الكونكاكاف، موعد مباراة قطر وأمريكا اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 7.30 مساء اليوم الخميس بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2.30 فجر الجمعة بتوقيت قطر والسعودية والكويت.

الساعة 1.30 فجر الجمعة بتوقيت مصر وألمانيا والسويد والدنمارك.

الساعة 12.30 بعد منتصف ليل الخميس بتوقيت لندن.