موعد مباراة قطر والأرجنتين اليوم الاحد 23 -6-2019 كوبا أمريكا 2019 و القنوات الناقلة للمباراة

نقدم لكم متابعى موقع كلمة، موعد “مباراة قطر والأرجنتين اليوم الاحد 23 يونيو 2019، والقنوات الناقلة للمباراة، ضمن مباريات الجولة الثالثة، في بطولة “كوبا أمريكا 2019” ، التي ستقام على على ملعب غريميو أرينا، وقد أستطاع “منتخب قطر” الحصول على نقطة في مباراته الاخيرة التي لعبها امام “منتخب كولومبيا” ، ويأمل فى الفوز اليوم أمام “منتخب الأرجنتين” ، ويامل الفريقين فى التأهل الى الدور الثاني في البطولة، وتذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الرياض وفي تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر .

مباراة قطر ضد الأرجنتين

المباراة بين : منتخب قطر ومنتخب الأرجنين .

البطولة : كوبا أمريكا 2019.

معلق المباراة : يوسف سيف .

المباراة ستقام : على ملعب غريميو أرينا .

القنوات الناقلة للمباراة : بي ان سبورت ماكس HD3 .

موعد مباراة قطر و الأرجنتين

