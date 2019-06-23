موعد مباراة قطر والأرجنتين اليوم الاحد 23 -6-2019 كوبا أمريكا 2019 و القنوات الناقلة للمباراة

نقدم لكم متابعى موقع كلمة، موعد “مباراة قطر والأرجنتين اليوم الاحد 23 يونيو 2019، والقنوات الناقلة للمباراة، ضمن مباريات الجولة الثالثة، في بطولة “كوبا أمريكا 2019” ، التي ستقام على على ملعب غريميو أرينا، وقد أستطاع “منتخب قطر” الحصول على نقطة في مباراته الاخيرة التي لعبها امام “منتخب كولومبيا” ، ويأمل فى الفوز اليوم أمام “منتخب الأرجنتين” ، ويامل الفريقين فى التأهل الى الدور الثاني في البطولة، وتذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الرياض وفي تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر .
مباراة قطر ضد الأرجنتين
- المباراة بين : منتخب قطر ومنتخب الأرجنين .
- البطولة : كوبا أمريكا 2019.
- معلق المباراة : يوسف سيف .
- المباراة ستقام : على ملعب غريميو أرينا .
- القنوات الناقلة للمباراة : بي ان سبورت ماكس HD3 .
موعد مباراة قطر و الأرجنتين
- الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
- الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
- الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
- الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت العراق .
- الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
- الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
- الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت قطر.
- الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
- الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
- الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
- الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
- الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
- الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت تونس .
- الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت السودان .
- الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
- الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
- الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
- الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
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