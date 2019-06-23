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موعد مباراة قطر والأرجنتين اليوم الاحد 23 -6-2019 كوبا أمريكا 2019 و القنوات الناقلة للمباراة

كتب إيمان عبدهفي آخر تحديث
موعد مباراة قطر والأرجنتين اليوم الاحد 23 -6-2019 كوبا أمريكا 2019 و القنوات الناقلة للمباراة

نقدم لكم متابعى موقع كلمة، موعد “مباراة قطر والأرجنتين اليوم الاحد 23 يونيو 2019، والقنوات الناقلة للمباراة، ضمن مباريات الجولة الثالثة، في بطولة “كوبا أمريكا 2019” ، التي ستقام على على ملعب  غريميو أرينا، وقد أستطاع “منتخب قطر” الحصول على نقطة في مباراته الاخيرة التي لعبها امام “منتخب كولومبيا” ، ويأمل فى الفوز اليوم أمام “منتخب الأرجنتين” ، ويامل الفريقين فى التأهل الى الدور الثاني في البطولة، وتذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الرياض وفي تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر .

مباراة قطر  ضد  الأرجنتين

مباراة قطر والأرجنتين

 

  • المباراة بين :  منتخب قطر ومنتخب  الأرجنين .
  • البطولة :  كوبا أمريكا 2019.
  • معلق المباراة :  يوسف سيف .
  • المباراة ستقام  :  على ملعب  غريميو أرينا .
  • القنوات الناقلة للمباراة :  بي ان سبورت ماكس HD3 .

 

موعد مباراة  قطر و الأرجنتين

موعد مباراة قطر والأرجنتين اليوم الاحد 23 -6-2019 كوبا أمريكا 2019 و القنوات الناقلة للمباراة

  • الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
  • الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
  • الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
  • الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت العراق .
  • الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
  • الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
  • الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت قطر.
  • الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
  • الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
  • الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
  • الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
  • الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
  • الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت تونس .
  • الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت السودان .
  • الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
  • الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
  • الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
  • الساعة :  7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

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عن الكاتب

إيمان عبده

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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