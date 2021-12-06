موعد مباراة قطر والإمارات القادمة في ربع نهائي كأس العرب 2021

بواسطة محمود عطا الله
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مباراة قطر القادمة في ربع نهائي كأس العرب 2021 سوف تكون ضد المنتخب الإماراتي مساء يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 في قمة خليجية عربية مرتقبة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة الإمارات القادمة في دور 8 من كأس العرب ضد العنابي القطري، تلك القمة التي يترقبها الجميع، حيث من المرتقب أن تكون مباراة قوية، يتأهل الفائز بها مباشرة إلى الدور قبل النهائي.

موعد مباراة قطر والإمارات القادمة في ربع نهائي كأس العرب 2021

  • تأهل منتخب قطر لربع النهائي بطلا للمجموعة الأولى.
  • تأهل منتخب الإمارات وصيفا للمجموعة الثانية.
  • تُقام المباراة على استاد البيت المونديالي.
  • موعد مباراة قطر والإمارات القادمة في ربع نهائي كأس العرب عند الساعة 10 مساء الجمعة بتوقيت قطر والسعودية، الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.
  • المباراة منقولة على قنوات الكأس المفتوحة، وقنوات bein sports.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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