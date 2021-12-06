مباراة قطر القادمة في ربع نهائي كأس العرب 2021 سوف تكون ضد المنتخب الإماراتي مساء يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 في قمة خليجية عربية مرتقبة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة الإمارات القادمة في دور 8 من كأس العرب ضد العنابي القطري، تلك القمة التي يترقبها الجميع، حيث من المرتقب أن تكون مباراة قوية، يتأهل الفائز بها مباشرة إلى الدور قبل النهائي.

موعد مباراة قطر والإمارات القادمة في ربع نهائي كأس العرب 2021