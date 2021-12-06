موعد مباراة قطر والإمارات القادمة في ربع نهائي كأس العرب 2021
مباراة قطر القادمة في ربع نهائي كأس العرب 2021 سوف تكون ضد المنتخب الإماراتي مساء يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 في قمة خليجية عربية مرتقبة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة الإمارات القادمة في دور 8 من كأس العرب ضد العنابي القطري، تلك القمة التي يترقبها الجميع، حيث من المرتقب أن تكون مباراة قوية، يتأهل الفائز بها مباشرة إلى الدور قبل النهائي.
موعد مباراة قطر والإمارات القادمة في ربع نهائي كأس العرب 2021
- تأهل منتخب قطر لربع النهائي بطلا للمجموعة الأولى.
- تأهل منتخب الإمارات وصيفا للمجموعة الثانية.
- تُقام المباراة على استاد البيت المونديالي.
- موعد مباراة قطر والإمارات القادمة في ربع نهائي كأس العرب عند الساعة 10 مساء الجمعة بتوقيت قطر والسعودية، الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.
- المباراة منقولة على قنوات الكأس المفتوحة، وقنوات bein sports.