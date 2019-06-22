موعد مباراة قطر والارجنتين القادمة والقنوات الناقلة مباشرة في مباريات كوبا امريكا : العنابي ضد التانجو

ننشر موعد مباراة قطر القادمة في كوبا امريكا 2019 ضمن المجموعة الثانية من البطولة، وذلك في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، حيث المنتخب القطري العنابي مع موعد جديد لكتابة التاريخ وكتابة تاريخ الكرة العربية والأسيوية، حيث سوف يخوض موعد مباراة قطر والارجنتين القادمة وعينه على تحقيق الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة ضد رفقاء ليونيل ميسي، وذلك من أجل العمل على البحث على التأهل إلى الدور الثاني من البطولة والضرب بقوة كبيرة من أجل الوصول إلى موعد مباريات ربع نهائي كوبا امريكا، وهو نفس الأمر الذي سوف يبحث عليه المنتخب الأرجنتيني في هذه المباراة بقيادة الكون اجويرو وميسي، حيث أن مباراة قطر والارجنتين القادمة لاتقبل القسمة على اثنين، وذلك بسبب أن كلا المنتخبين يبحثان على الفوز والوصول إلى الدور القادم من البطولة، وفي هذا التقرير ننشر موعد المباراة هذه بالإضافة إلى القنوات الناقلة وجميع تفاصيل هذه المباراة المهمة للعنابي وللتانغو أيضا.

مباراة قطر والارجنتين القادمة هي المباراة الثالثة والأخيرة لكلا المنتخبين في المجموعات من بطولة امريكا اللاتنية لكرة القدم، حيث أن المنتخب الأرجنتيني وقبل مباراة قطر اليوم خاض مباراتين، الأولى كانت ضد منتخب كولومبيا في الجولة الأولى، إنتهت بخسارة رفقاء ليونيل ميسي بهدفين مقابل صفر، والثانية كانت ضد منتخب باراجواي في الجولة الثانية، وإنتهت بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف، وهي المباراة التي عرفت تسجيل ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الوحيد، أما المنتخب القطري قبل موعد مباراة الارجنتين القادمة، فكان قد تعادل في اللقاء الأول هدفين مقابل هدفين ضد باراجواي، وتعرض للخسارة ضد متصدر المجموعة الثانية المنتخب الكولومبي بهدف مقابل صفر في الدقائق الأخيرة من تلك المواجهة.

موعد مباراة قطر والارجنتين القادمة

اللجنة المشرفة على برمجة مواعيد مباريات كوبا امريكا 2019 اليوم بدولة البرازيل، أعلنت أن موعد مباراة قطر والارجنتين سوف يكون ضمن مواعيد مباريات اليوم الاحد 23 يونيو 2019 الجاري، حيث سوف يتقابل المنتخبين على أرضية ملعب غريمو ارينا المتواجد في مدينة بورتو اليجري الساحلية بالأراضي البرازيلية، وذلك بقيادة الحكم الدولي خوليو باسكونان الذي سوف يعلن على إنطلاقة مشاهدة مباراة قطر والارجنتين مباشرة في الاوقات الاتية :

الساعة 21.00 التاسعة بتوقيت مصر

الساعة 22.00 بتوقيت السعودية

الساعة 22.00 بتوقيت العراق بغداد

الساعة 22.00 بتوقيت سوريا

الساعة 23.00 بتوقيت الامارات

الساعة 22.00 بتوقيت الدوحة

الساعة 20.00 بتوقيت المغرب

الساعة 20.00 بتوقيت الجزائر

الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش العالمي

القنوات الناقلة لمباراة قطر والارجنتين مباشر

كما هي الأمور دائما في مباريات بطولة امريكا اللاتنية لكرة القدم، فإن القنوات الناقلة لمباراة قطر والارجنتين مباشرة، سوف تكون هي جميع القنوات الناقلة لكوبا امريكا 2019 في الوطن العربي، حيث سوف يتم بث المباراة على شاشة قناة بي ان سبورت ماكس bein sports max 3، والتي سوف تذيع هذه القمة الارجنتينية القطرية حصريا في دول شمال افريقيا والشرق الاوسط والخليج العربي.

معلق مباراة قطر والارجنتين اليوم

مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية، والتي تتوفر على جميع حقوق بث مباريات كوبا امريكا في الوطن العربي، أكدت رسميا على موقعها الإلكتروني ان إسم معلق مباراة قطر والارجنتين القادمة في الجولة الأخيرة من الدور الأول للبطولة، سوف يكون هو القطري يوسف سيف الذي سوف يتولى مهمة تنشيط هذه المباراة من أستوديهات بي ان سبورت في الدوحة القطرية.

توقع معنا نتيجة مباراة قطر والارجنتين في التعليقات !!!!!!!!!!!!!