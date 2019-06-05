موعد مباراة قطر والبرازيل الودية والقنوات الناقلة ومعلق المباراة

موعد مباراة قطر والبرازيل ضمن الاستعدادت لبطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل يلتقي يوم الخميس منتخبا قطر والبرازيل في مباراة ودية دولية استعداداً لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا، والتي ستقام بالبرازيل هذا الشهر.

المنتخب القطري يدخل هذه المباراة في إطار استعداداته لخوض منافسات كوبا أمريكا للمرة الأولى في تاريخه، العنابي الذي تٌوج ببطولة كأس آسيا 2019 في فبراير الماضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يسعى للظهور الجيد وسط كبار قارة أمريكا اللاتينية بعد أن تمكن من التتويج بلقب كأس آسيا، حيث يتطلع المنتخب القطري لتحقيق نتائج إيجابية في أول مشاركة له بكوبا أمريكا.

أما منتخب البرازيل مستضيف بطولة كوبا أمريكا 2019 فيطمح في التتويج باللقب، السامبا يدخلون هذه البطولة ويحلمون بالتتويج باللقب، خاصة وأن المنتخب البرازيلي لم يتمكن في الأعوام الماضية من التتويج بلقب كوبا أمريكا، كما أنهم لم يفوزوا بكأس العالم منذ عام 2002، وهو بالطبع ما يجعل جماهير البرازيل آمالها التتويج بالكوبا، خاصة بعد أن فشل المنتخب البرازيلي في التتويج بكأس العالم 2014 التي كانت قد أقيمت بالبرازيل.

موعد مباراة قطر والبرازيل

ومن المقرر أن تقام مباراة قطر والبرازيل الودية الدولية يوم الخميس في تمام الساعة الثالثة والنصف فجراً بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف فجراً بتوقيت الدوحة، الثانية والنصف فجراً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والبرازيل

وسيتم نقل مباراة قطر والبرازيل على الهواء مباشرة بصوت المعلق يوسف سيف من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD1.