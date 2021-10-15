نتيجة وموعد مباراة قطر والكويت الأولمبي تحت 23 سنة.. هل ستكون منقولة على أي قناة؟

يلتقي منتخب الكويت الأولمبي مع نظيره منتخب قطر مساء اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 في مباراة ودية تجهيزية لكلا المنتخبين، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة قطر والكويت الودية وأهم أخبار اللقاء، كما سنتابع معكم النتيجة أول بأول، هذا ويذكر أن منتخب الكويت يقيم معسكر تدريبي في العاصمة القطرية الدوحة منذ فترة.

مباراة قطر والكويت الأولمبي.. هل ستكون منقولة؟

تُقام المباراة اليوم على ملعب سحيم بن حمد، وقد وصلت طائرة منتخب الكويت إلى الدوحة قادمة من الدمام السعودية منذ أيام، وذلك بعد مشاركة الأزرق الأولمبي في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، ولم يتمكن المنتخب الكويتي من التأهل إلى الدور قبل النهائي، لكنه قدم مباريات جيدة، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة قطر والكويت الأولمبي الودية، فلا يوجد أي أخبار تخص النقل التلفزيوني حتى الآن.

موعد مباراة قطر والكويت الأولمبي الودية اليوم

يستعد كلا المنتخبين القطري والكويتي للمشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 والتي تُقام في الثلث الأخير من أكتوبر الجاري، يشارك منتخب الكويت يلعب في المجموعة الرابعة مع منتخبات السعودية وبنغلاديش وأوزبكستان، منتخب قطر تحت 23 يلعب في المجموعة الأولى مع سوريا وسري لانكا واليمن، موعد مباراة قطر والكويت الأولمبي تحت 23 الودية اليوم عند الساعة 6 مساء بتوقيت الدوحة وهو نفس توقيت الكويت.

نتيجة المباراة