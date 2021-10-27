موعد مباراة قطر وسريلانكا الأولمبي والقنوات الناقلة في تصفيات آسيا تحت 23 سنة

يلتقي منتخب قطر الأولمبي مع نظيره منتخب سريلانكا مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية من المجموعة الأولى والتي تشهد اليوم أيضا لعبة سوريا واليمن الأولمبي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة قطر وسريلانكا الأولمبي وأسماء القنوات الناقلة لها مباشرة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 سنة 2022، هذا ويذكر أن قطر والعاصمة الدوحة تستضيف مباريات تلك المجموعة.

موعد مباراة قطر وسريلانكا الأولمبي والقنوات الناقلة

تُقام المباراة على استاد خليفة الدولي، منتخب قطر يدخل المباراة ولديه ثلاث نقاط من فوزه الأول على اليمن بنتيجة 3-0، منتخب سريلانكا خسر في الجولة الأولى أمام سوريا بنتيجة 0-5، المباراة منقولة على قنوات الكأس الرياضية، موعد مباراة قطر وسريلانكا الأولمبي اليوم الخميس في تصفيات آسيا تحت 23 سنة عند الساعة 6 مساء بتوقيت قطر والسعودية.