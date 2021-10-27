موعد مباراة قطر وسريلانكا الأولمبي والقنوات الناقلة في تصفيات آسيا تحت 23 سنة

بواسطة محمود عطا الله
مباراة قطر وسريلانكا الأولمبي مباراة قطر وسريلانكا الأولمبي

يلتقي منتخب قطر الأولمبي مع نظيره منتخب سريلانكا مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية من المجموعة الأولى والتي تشهد اليوم أيضا لعبة سوريا واليمن الأولمبي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة قطر وسريلانكا الأولمبي وأسماء القنوات الناقلة لها مباشرة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 سنة 2022، هذا ويذكر أن قطر والعاصمة الدوحة تستضيف مباريات تلك المجموعة.

موعد مباراة قطر وسريلانكا الأولمبي والقنوات الناقلة

تُقام المباراة على استاد خليفة الدولي، منتخب قطر يدخل المباراة ولديه ثلاث نقاط من فوزه الأول على اليمن بنتيجة 3-0، منتخب سريلانكا خسر في الجولة الأولى أمام سوريا بنتيجة 0-5، المباراة منقولة على قنوات الكأس الرياضية، موعد مباراة قطر وسريلانكا الأولمبي اليوم الخميس في تصفيات آسيا تحت 23 سنة عند الساعة 6 مساء بتوقيت قطر والسعودية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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