موعد مباراة قطر ولبنان الأولمبي في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 والقنوات الناقلة

يبدأ منتخب قطر تحت 23 سنة مشواره في بطولة غرب آسيا 2022 للمنتخبات الأولمبية بمواجهة نظيره المنتخب اللبناني يوم الخميس 3 نوفمبر 2022، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة وموعد مباراة قطر ولبنان الأولمبي في بطولة غرب آسيا، هذا وتستضيف تلك البطولة مدينة جدة السعودية من 3 حتى 15 نوفمبر 2022 الجاري.

القنوات الناقلة وموعد مباراة قطر ولبنان الأولمبي في بطولة غرب آسيا تحت 23

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة قطر ولبنان الأولمبي مباشرة في بطولة غرب آسيا فسوف تكون منقولة على كل القنوات الرياضية للدول المشاركة في البطولة، تذيع مباراة قطر الأولمبي قنوات الكاس والقنوات الرياضية السعودية، يذكر أن منتخب قطر تحت 23 يعود للمشاركة في تلك البطولة بعد غيابه عن النسخة الماضية.

مجموعة منتخب قطر الأولمبي في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 هي المجموعة الأولمبي، ويلعب معه في تلك المجموعة لبنان وعمان، موعد مباراة قطر ولبنان الأولمبي يوم الخميس في غرب آسيا في الأوقات التالية:

الساعة 5 مساء بتوقيت قطر والسعودية.

الساعة 6 مساء بتوقيت دبي.