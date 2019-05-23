موعد مباراة قطر ونيجيريا في كأس العالم للشباب 2019 والقنوات الناقلة

يستهل المنتخب القطري للشباب مشواره ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً مساء يوم الجمعة، وذلك حين يلعب المنتخب القطري مع نظيره النيجيري في البطولة المقامة ببولندا، وذلك ضمن منافسات الجولة الافتتاحية والأولى من منافسات المجموعة الرابعة من البطولة.

ويلعب المنتخب القطري في كأس العالم للشباب بالمجموعة الرابعة من البطولة بدوري المجموعات، وتضم المجموعة الرابعة منتخبات: نيجيريا، وأوركرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية بجانب المنتخب القطري.

ويسعى المنتخب القطري لانهاء دوري المجموعات في أحد المركزين الأول أو الثاني بالمجموعة من أجل التأهل لدور الستة عشر من كأس العالم للشباب 2019 ببولندا.

موعد مباراة قطر ونيجيريا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة قطر ونيجيريا مساء يوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم للشباب 2019 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر ونيجيريا

وستقوم شبكة قنوات bein SPORTS HD بالنقل الحي والمباشر لمباراة قطر ضد نيجيريا في بداية مشوار الأدعم بكأس العالم للشباب 2019، في المباراة التي سيتم بداية أحداثها أمسية الجمعة.