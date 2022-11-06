موعد مباراة كأس السوبر الكويتي 2022 والقنوات الناقلة

يلتقي نادي الكويت مع نادي كاظمة اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 في موعد مباراة كأس السوبر الكويتي 2022 للفوز بلقب النسخة الخامسة عشر من تلك البطولة، تُقام مباراة كأس السوبر الكويتي اليوم على استاد جابر الأحمد الصباح، نادي الكويت حقق السوبر من قبل خمس مرات، في حين يبحث نادي كاظمة عن اللقب الأول له.

موعد مباراة كأس السوبر الكويتي 2022 بين كاظمة والكويت القنوات الناقلة