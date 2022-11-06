موعد مباراة كأس السوبر الكويتي 2022 والقنوات الناقلة

بواسطة محمود عطا الله
موعد مباراة كأس السوبر الكويتي اليوم بين الكويت وكاظمة موعد مباراة كأس السوبر الكويتي اليوم بين الكويت وكاظمة

يلتقي نادي الكويت مع نادي كاظمة اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 في موعد مباراة كأس السوبر الكويتي 2022 للفوز بلقب النسخة الخامسة عشر من تلك البطولة، تُقام مباراة كأس السوبر الكويتي اليوم على استاد جابر الأحمد الصباح، نادي الكويت حقق السوبر من قبل خمس مرات، في حين يبحث نادي كاظمة عن اللقب الأول له.

موعد مباراة كأس السوبر الكويتي 2022 بين كاظمة والكويت القنوات الناقلة

  • القنوات الناقلة لمباراة الكويت وكاظمة على كأس السوبر الكويتي 2022 ستكون القناة الكويتية الرياضية.
  • نادي القادسية هو النادي الأكثر فوزًا بكأس السوبر الكويتي بعدد 6 ألقاب، يليه نادي الكويت برصيد 5 كؤوس، ثم العربي الذي فاز بالبطولة 3 مرات.
  • نادي الكويت وصل لمباراة كأس السوبر الكويتي من قبل 9 مرات فاز في خمسة وخسر أربعة.
  • نادي كاظمة وصل للسوبر مرة واحدة عام 2011 وخسر من القادسية وقتها 0-1.

  • موعد مباراة كأس السوبر الكويتي 2022 اليوم
  • حكم مباراة اليوم سيكون عبدالله جمالي.
  • موعد مباراة السوبر الكويتي 2022 بين الكويت وكاظمة اليوم في الأوقات التالية: الساعة 6.45 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر، الساعة 7.45 مساء بتوقيت دبي، الساعة 3.45 مساء بتوقيت بريطانيا.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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