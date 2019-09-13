موعد مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك وتردد القنوات الناقلة

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد إقامة كأس السوبر المصري بين النادي الأهلي بطل الدوري الممتاز الموسم الماضي 2018/2019 وبين نادي الزمالك بطل كأس مصر، وذلك وسط حضور جماهيري من مشجعي الفريقين بعد موافقة الجهات الأمنية حضور مشجعي الفريقين كأس السوبر ، والذين يقدر عددهم بنحو 10 آلاف مشجع من جمهور الناديين الكبيرين.







موعد مباراة كأس السوبر بين النادي الأهلي ضد نادي الزمالك والقنوات الناقلة:-

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بأن موعد إقامة مباراة كأس السوبر بين النادي الأهلي بطل الدوري الممتاز وبين نادي الزمالك بطل كأس مصر يوم الجمعة المقبل الموافق 20 سبتمبر الجاري وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.







حيث ستقام المباراة بين الفريقين الكبيرين وسط حضور نحو 10 آلاف مشجع موزعين بعدد 5 آلاف مشجع لكلا الفريقين على استاد الجيش بمنطقة برج العرب بالإسكندرية.

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم في البيان الصادر منه عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأن قرار إقامة مباراة السوبر بين النادي الأهلي بطل الدوري الممتاز ونادي الزمالك بطل كأس مصر وسط حضور 10 آلاف مشجع جاء بناء على موافقة الجهات الأمنية، وسط سعي كبير من قبل الاتحاد المصري على عودة الجماهير إلى الملاعب مرة أخرى خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر أثناء استضافة كاس الأمم الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر المصري بين النادي الأهلي ضد نادي الزمالك:-

كعادتها قناة أون سبورت ON SPORT أصبحت هي الناقل الحصري للمباريات المحلية التي تقام على أرض مصر ، حيث قامت بنقل مباريات بطولة الدوري الممتاز المصري ومباريات مسابقة كأس مصر للموسم الماضي.

تردد قناة أون سبورت سبتمبر 2019 بتقينة HD:-

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