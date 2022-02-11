موعد مباراة كأس السوبر بين العربي والكويت 2022

حدد الاتحاد الكويتي لكرة القدم، موعد مباراة كأس السوبر الكويتي 2022/2021 والتي تجمع بين العربي والكويت، حيث يلتقي العربي والكويت مساء يوم الأحد 13 فبراير 2022 على لقب السوبر الكويتي، وكان مقررا لتلك المباراة أن تُقام الشهر الماضي، لكن تم تأجيلها إلى يوم الأحد، هذا وتترقب كل الجماهير الكويتية، تلك القمة المرتقبة.

موعد مباراة كأس السوبر بين العربي والكويت