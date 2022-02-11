موعد مباراة كأس السوبر بين العربي والكويت 2022

حدد الاتحاد الكويتي لكرة القدم، موعد مباراة كأس السوبر الكويتي 2022/2021 والتي تجمع بين العربي والكويت، حيث يلتقي العربي والكويت مساء يوم الأحد 13 فبراير 2022 على لقب السوبر الكويتي، وكان مقررا لتلك المباراة أن تُقام الشهر الماضي، لكن تم تأجيلها إلى يوم الأحد، هذا وتترقب كل الجماهير الكويتية، تلك القمة المرتقبة.
موعد مباراة كأس السوبر بين العربي والكويت
- تُقام لعبة السوبر على استاد جابر الكبير، بحضور جماهيري بنسبة 30% من سعة الاستاد.
- العربي يشارك في السوبر بوصفه بطل الدوري 2021، الكويت هو بطل كأس الأمير 2021.
- القنوات الناقلة لمباراة العربي والكويت هي قناة الكويت الرياضية.
- نادي القادسية هو أكثر الأندية فوزًا بكأس السوبر الكويتي بعدد 6 ألقاب.
- الكويت فاز بالبطولة 5 مرات، العربي فاز بالكأس مرتين.
- موعد مباراة العربي والكويت في كأس السوبر يوم الأحد عند الساعة 7.15 مساء بتوقيت مدينة الكويت، الساعة 11.15 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، 4.15 مساء بتوقيت لندن.