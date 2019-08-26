موعد مباراة ليفربول القادمة أمام بيرنلي الجولة الرابعة من البريميرليج وترتيب الدوري الإنجليزي الآن

يخوض ليفربول مباراته القادمة أمام فريق بيرنلي في إطار مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز، يُذكر أن فريق ليفربول في مباراته الأخيرة أمام أرسنال استطاع الفوز 3-1 ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 9 نقاط، وقد أحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني والثالث في مباراة الريدز السابقة أمام أرسنال، بينما بيرنلي في مباراته الأخيرة تعادل إيجابياً أمام وولفرهامبتون 1-1، ورصيده من النقاط الآن منذ إنطلاق الموسم الجديد 4 نقاط.

ترتيب الدوري الإنجليزي الآن

يحتل ليفربول الآن صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه في أول 3 مباريات برصيد 9 نقاط، ويأتي المان سيتي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وأرسنال في المركز الثالث برصيد 6 نقاط بعد خسراته الأخيرة أمام الريدز، وفي المركز الرابع ليستر سيتي برصيد 5 نقاط، بينما يأتي المان يونايتد في المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة ليفربول القادمة أمام بيرنلي

من المُقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول القادمة ضد بيرنلي يوم السبت القادم الموافق 31 أغسطس 2019 في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر، وفي تمام السابعة والنصف بتوقيت السعودية، في إطار مباريات الأسبوع الرابع من البريميرليج، ويسعي ليفربول لتكملة مشوار الإنتصارات خاصةً بعد تعثر السيتي أمام توتنهام اللقاء الذي انتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

المباراة المناسبة الموعد بيرنلي ضد ليفربول الأسبوع الرابع الدوري الإنجليزي الممتاز السبت 31 أغسطس 2019.

18:30 بتوقيت مصر.

19:30 بتوقيت السعودية.

بينما يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن رحيم سترلينج برصيد 5 أهداف، ويأتي محمد صلاح في المركز الخامس برصيد 3 أهداف بعد 3 مباريات منذ إنطلاق الدوري الجديد.