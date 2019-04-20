موعد مباراة ليفربول القادمة أمام كارديف سيتي والتشكيل المتوقع، القناة الناقلة له

ينتظر عشاق نادي ليفربول الإنجليزي ومحمد صلاح مباراة الفريق أمام كارديف سيتي بالجولة الخامسة والثلاثين من عمر المسابقة الإنجليزية والتي يحتل بها الريدز المركز الثاني بعد أن كان متصدراً للدوري برصيد 85 نقطة وخلفة مانشستر سيتي الذي واجهة توتنهام اليوم السبت وأنتهي اللقاء بفوز السيتي بهدف نظيف علي توتنهام بملعب الإمارات سجلة فودين ليرتفع رصيد السيتي للنقطة 86 بصدراة الدوري بفارق نقطة عن ليفربول.

ليفربول والذي يطمح لإحراز الثلاثة نقاط ولا مجال للتفريط في نقط في المباريات القادمة والتي من شأنها حسم لقب الدوري للمتصدر حالياً مانشستر سيتي لتقارب النقاط بينهم، ويدخل ليفربول اللقاء بإنتعاشة وثقة كبيرة أوروبية بعدما تخطي عقبة بورتو البرتغالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وصعودة لنصف النهائي لملاقاة برشلونة الإسباني.

يورجن كلوب لا مجال أمامة غير الدفع بالفريق الأساسي لحسم اللقاء مبكراً وحسم الثلاثة نقاط والفوز الذي يستعيد بة الصدراة مجدداً من فريق بيب جوارديولا الذي علي صعيد آخر لن يتهاون بأي مباراة قادمة من أجل حسم اللقب الإنجليزي للمرة الثانية توالياً بعد خروجة الأوروبي أمام نظيرة توتنهام هوتسبير في ربع نهائي دوري الأبطال بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة تم الغاوءة من قبل الفار، بيب وكتيبتة ردت علي هزيمة البطولة الأوروبية بفوز بالدوري الإنجليزي علي توتنهام أقتنص من خلالة صدارة الدوري.

تشكيل ليفربول المتوقع للقاء:

ومن المتوقع دخول يورجن كلوب اللقاء بتشكيل مكون من أليسون بيكر في حراسي المرمي، آندي روبرتسون – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – آرنولد بخط الدفاع، جوردان هندرسون – جيمس ميلنر – جورجينيو فينالدوم بخط الوسط، ساديو ماني – روبي فيرمينو – محمد صلاح بالهجوم.

موعد اللقاء والقنوات الناقلة لة:

ليفربول وبقيادة النجم المصري محمد صلاح يلاقي كارديف سيتي علي ملعبة في تمام الساعة الخامسة مساءاً الأحد الموافق الواحد والعشرين من أبريل الجاري بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء علي قناة Bein sport HD2.

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