موعد مباراة ليفربول القادمة اليوم 25 سبتمبر وتردد قناة بي إن سبورت الناقلة للمباراة

من المقرر أن يقابل ليفربول نادي ام كيه داونز في بطولة كابتال وان، في يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2019، في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن يتم نقل المباراة البث المباشر والحي من خلال قناة بي إن سبورت الرياضية، نتابع معكم للتعرف على تفاصيل موعد مباراة ليفربول القادمة، وتردد القناة الناقلة.







موعد مباراة ليفربول القادمة

بعد أن فاز نادي ليفربول في المباراة الأخيرة له في مواجهة تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد، من المقرر أن يتقابل ليفربول في مواجهة مع ام كيه داونز في يوم الأربعاء الموافق 25 من سبتمبر الجاري، على أن تكون المباراة ضمن فعاليات الجولة الثالثة في كأس كاراباو، وتقام المباراة في الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، والساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.







ومن الجدير بالذكر أن يورجن كلوب سيمنح الفرصة لكل من ديجان لوفرن، وجو جوميز، وشاكيري، وآدم لالانا، وتشامبرلين، وريال بروستر، وسيب فان دين بيرج حتى يشاركا في مباراة ليفربول القادمة.

تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة ليفربول القادمة

من خلال التردد التالي يمكنك ضبط قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة ليفربول، والاستمتاع بمشاهدة المباراة بجودة عالية بدون تقطيع أو تشويش.

اسم القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11084 27500 5/6 أفقي H النايل سات 12245 27500 5/6 أفقي H النايل سات 12264 27500 5/6 أفقي H النايل سات 12476 27500 2/3 أفقي H عرب سات 12379 27500 5/6 أفقي H