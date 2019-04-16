موعد مباراة ليفربول القادمة ضد بورتو لقاء عودة دور الثمانية شامبيونز ليج والقنوات الناقلة

بعد أن خاض ليفربول مباراته الأخيرة أمام تشيلسي ضمن مباريات الأسبوع 34 من البريميرليج، وانتهت نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي بفوز الريدز بهدفين دون مقابل أحرزهم كل من ساديو ماني والنجم المصري محمد صلاح، من المُقرر أن يواجه بورتو في إطار عودة دور الثمانية دوري أبطال أوروبا، الجدير بالذكر أن لقاء الذهب انتهي بفوز ليفربول بهدفين دون مقابل.

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد بورتو

التاسعة مساءً وفق توقيت القاهرة هي موعد مباراة ليفربول وبورتو، يوم الأربعاء القادم الموافق 17 أبريل 2019، ويحل الريدز ضيفاً على بورتو في البرتغال على استاد الدراجاو، وسواء الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف وحيد يستطيع ليفربول أن يصعد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

المباراة موعد اللقاء ملعب المباراة نتيجة مباراة الذهاب القنوات الناقلة بورتوXليفربول 21:00 بتوقيت مصر.

22:00 بتوقيت السعودية.

يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل. الدراجاو بالبرتغال 2-0 لصالح ليفربول bein sport HD2

العودة إلى ليالي الأبطال.. ⚽️ 90 دقيقة تفصلنا عن التأهل إلى نصف النهائي، لنفعلها يا ريدز! 👊🔴#بورتو_ليفربول pic.twitter.com/oDm5VkrGqf — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 16, 2019

الجدير بالذكر بعد فوز ليفربول في مباراته السابقة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي، استطاع اعتلاء صدراة الدوري الإنجليزي من جديد برصيد 85 نقطة بعد أن خاض 34 مباراة.

احتمال الفريق الفائز طبقاً لمحرك البحث جوجل

جاءت نسبة فوز ليفربول 46% مقابل 26% لصالح بورتو، وجاء نسبة احتمالية التعادل بين ليفربول ضد بورتو 28%، ولكن كرة القدم لا تعترف بأي احتمالات وتعترف بالأفضل في البساط الأخضر طوال عمر اللقاء.

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