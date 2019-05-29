موعد مباراة ليفربول القادمة ضد توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا والتشكيل المتوقع للفريقين

ليفربول ضد توتنهام،يواجه ليفربول توتنهام في 1 يونيو في واندا متروبوليتانو في مدريد في ثاني نهائي إنجليزي خالص بعد تشيلسي ومان يونايتد في عام 2008، عندما فاز الشياطين الحمر باللقب.

خاض كلا الفريقين مباريات رائعة ،حيث لم يكن أحد يتوقع وصول الفريقين إلى النهائي، فبعد خسارة السبيرز في مباراة الذهاب على أرضهم تمكنو من الفوز بثلاثة اهداف مقابل هدفين بفضل الاعب لوكاس مورا، في حين فاز الريدز على برشلونة بأربعة أهداف مقابل صفر في مباراة الإياب في مباراة دراماتيكية شهدت أداء مذهلا من رجال المدرب الألماني يورغن كلوب.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام

ستبدأ المباراة السبت 1 يونيو

على تمام الساعة 19:00(بتوقيت جرينتش)21:00 بتوقيت القاهرة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

على واندا متروبوليتانو ، مدريد

قناة تلفزيونية / بي ان سبورت

الحكم دامير سكومينا

الشاغل الرئيسي قبل الاشتباك هو اللياقة البدنية لمهاجم توتنهام هاري كين، كما تم استبدال ديلي آلي في مباراة توتنهام النهائية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ضد إيفرتون ، لكن موريسيو بوتشيتينو لا يتوقع أن يغيب لاعب خط الوسط المهاجم، ولا تزال هناك مخاوف بشأن جان فيرتونغين وداني روز ودافينسون سانشيز وهاري وينكس.

يورغن كلوب لا يزال واثقًا من أن روبرتو فيرمينو لديه ما يكفي من الوقت للتعافي من إصابة الفخذ ، مع غياب البرازيلي منذ ظهوره كبديل ضد برشلونة عندما لم يكن لائقًا تمامًا.

تعرض نابي كيتا لإصابة في الفخذ في مباراة برشلونة في كامب نو وليس متوقعا أن يكون نجم المنتخب الغيني لائقًا .

التشكيل المتوقع ليفربول ضد توتنهام

توتنهام لوريس. تيربيير، الدرويرلد، فيرتونغن، روز؛ ديلي الي ، سيسوكو ، اريكسن ؛ لوكاس ، كين ، سون.

ليفربول أليسون. ألكساندر أرنولد وفان دييك وماتيب وروبرتسون ؛ هندرسون ، فابينيو ، فيجنالدوم ؛ صلاح ، فيرمينو ، ماني.

ليفربول يتفوق تاريخيا حيث فاز بـ 53 من أصل 105 مباراة لعبها الفريقان، توتنهام خرج منتصرا في 28 مناسبة ، في حين انتهت 24 مباراة بالتعادل.

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لقد تمكن السبيرز من تحقيق ثلاثة انتصارات فقط في آخر 12 مباراة بالدوري ، ليفربول من ناحية أخرى كان رائعا طوال الموسم المحلي ، حيث خسر فريق الريدز مباراة واحدة من آخر 23 مباراة له في جميع المسابقات ، مباراة الذهاب 3-0 ضد برشلونة عندما واجهوا ليونيل ميسي الملهم في كاتالونيا.

وإليك نتائج الفريقين في آخر خمس مباريات لهما.

توتنهام ليفربول

توتنهام 2-2 ايفرتون (12/5) ليفربول 2-0 وولفرهامبتون (12/5)

اياكس 2-3 توتنهام (8/5) ليفربول 4-0 برشلونة (7/5)

بورنموث 1-0 توتنهام (4/5) نيوكاسل 2-3 ليفربول (4/5)

توتنهام 0-1 اياكس (30/4) برشلونة 3-0 ليفربول (1/5)

توتنهام 0-1 وست هام (27/4) ليفربول 5-0 هدرسفيلد (26/4)

مات فريق بوتشيتينو ودُفن في مرحلة المجموعات ، والربع النهائي ونصف النهائي ، ومع ذلك وجد طريقة للعودة في كل مرة، إن لاعبيهم الإنجليز والبلجيكيين لديهم خبرة في المناسبات الكبيرة بعد اللعب في نصف نهائي كأس العالم الصيف الماضي، ولذالك حققوا عودات مذهلة على أقوى الفرق الأوروبية.