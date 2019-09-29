موعد مباراة ليفربول القادمة ضد ريد بول سالزبورج في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا 2020/2019

يحظى موعد مباراة ليفربول القادمة ضد ريد بول سالزبورج بأهمية كبرى لدى عاشقي كرة القدم ورابطة اللاعب المصري محمد صلاح، ويتساءل الكثيرين عن توقيت مباراة محمد صلاح القادمة مع فريق الليفر من أجل متابعة أحداث اللقاء، ويأتي الريدز ليكون ضيفاً ثقيلاً على غريمه ريد بول سالزبورج في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز باللقاء من بدايته.







موعد مباراة ليفربول القادمة

هذه المباراة ستكون مباراة من العيار الثقيل، لذا ينتظرها الكثيرين، حيث أن الريدز متميز للغاية في طريقة خوضه للمباريات، مما يجذب أنظار محبي الساحرة المستديرة من الوطن العربي وجميع أنحاء العالم متابعة لقاء الريدز، وتوقيت مباراة ليفربول ضد ريد بول سالزبورج سيكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 أكتوبر 2019.







توقيت مباراة ليفربول والقنوات الناقلة

المباراة التوقيت القنوات الناقلة ليفربول وريد بول سالزبورج الأربعاء : 2 أكتوبر 2019 التاسعة مساءً بتوقيت مصر beIN SPORTS 2

مباراة ليفربول ضد ريد بول سالزبورج

يدخل ليفربول هذا اللقاء ولديه روح معنوية مرتفعة، بعد أن تمكن من الفوز في آخر مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فريق شيفيلد يونايتد، بنتيجة هدفاً واحداً مقابل لا شيء، وهذا أمراً من المتوقع أن يساعده على تحسين موقفه في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أنه لا يمتلك أياً من النقاط في مجموعته، بل يمتلك ريد بول ساليزيورج ثلاث نقاط، ويحتل صدارة مجموعته، وهذا ما يجعل الجميع تسيطر عليه الحيرة حول الفائز في هذا اللقاء.