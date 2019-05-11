موعد مباراة ليفربول القادمة ضد وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري

موعد مباراة ليفربول،يستضيف نادي ليفربول وولفرهامبتون في اليوم الأخير من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2018/19 في الأنفيلد مع فرصة لإحراز لقبه الأول في البطولة منذ 30 عامًا تقريبًا.

قد لا يكون فوز رجال يورغن كلوب كافياً ، حيث يحتل مانشستر سيتي الصدارة بفارق نقطة واحدة عن ريدز. وهذا يعني أن ليفربول يجب أن ينتظر هدية من برايتون.

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبون

ستنطلق المباراة الأحد 12 مايو

في الساعة 14:00(بتوقيت جرينتش)17:00بتوقيت القاهرة

على ملعب الأنفيلد

الحكم مارتن اتكينسون

بعد تغيبه عن مباراة ليفربول المذهلة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة يوم الأربعاء ، من المتوقع أن يكون هداف الفريق محمد صلاح لائقًا ليوم الأحد.

كل من روبرتو فيرمينو ونابي كيتا مفقودين بسبب إصابات في الفخذ ومن المستبعد لعبهما في هذه المباراة.

التشكيل المتوقع لليفربول ضد وولفرهامبتون:

ليفربول أليسون. ألكساندر أرنولد ، ماتيب ، فان ديك ، روبرتسون ؛ فابينيو ، ويجنالدوم ، هندرسون ؛ صلاح ، اوريغي ، ماني.

وولفرهامبتون باتريسيو. بينيت ، كادي ، بولي ؛ دوهيرتي،دندونكر، نيفيس، موتينيو، جوني؛ خيمينيز ، جوتا.

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أداء الفريقين في أخر خمس مباريات لهما

ليفربول وولفرهامبتون

ليفربول 4-0 برشلونة (7/5) وولفرهامبتون 1-0 فولهام (4/5)

نيوكاسل 2-3 ليفربول (4/5)

واتفورد 1-2 وولفرهامبتون(27/4)

برشلونة 3-0 ليفربول (1/5)

وولفرهامبتون 3-1 ارسنال (24/4)

ليفربول 5-0 هدرسفيلد (26/4)

وولفرهامبتون 0-0 برايتون (20/4)

كارديف سيتي 0-2 ليفربول (21/4)

ساوثمبتون 3-1 وولفرهامبتون (13/4)

حصل فريق كلوب على مكانه في نهائي دوري أبطال أوروبا ، لكنه ما زال يأمل برفع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.