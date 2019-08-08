موعد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة لها

يحظى نادي ليفربول الإنجليزي بجماهيرية جارفة في الوطن العربي مقارنة بأندية الدوري الإنجليزي الأخرى، نظرًا لوجود النجم المصري محمد صلاح بين صفوف فريقه لكرة القدم، لذلك يهتم موقع ” كلمة دوت أورج ” بتفاصيل أول مباراة لنادي ليفربول وصيف الدوري الإنجليزي للموسم الماضي، ونادي نوريتش سيتي أول الصاعدين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من دوري الدرجة الأولى بعد غياب 3 سنوات عن الصعود، في هذه النسخة من الدوري الانجليزي الممتاز للمحترفين لعام 2019/2020.

موعد مباراة نادي ليفربول و نادي نوريتش سيتي:

من المقرر أن تقام المباراة على ملعب الأنفيلد، في وسط مدينة ليفربول، ضمن أول جولات الدوري الإنجليزي الممتاز ، وذلك في يوم الجمعة الموافق 9 من شهر أغسطس ، وتأتي مواعيد المباراة في جميع الدول العربية كالتالي :

9 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

11 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

10 مساءً بتوقيت مملكة البحرين.

11 مساءً بتوقيت سلطنة عمان.

8 مساءً بتوقيت جمهورية تونس.

10 مساءً بتوقيت الجمهورية اللبنانية.

10مساءً بتوقيت مملكة الكويت.

10 مساءً بتوقيت جمهورية اليمن.

9 مساءً بتوقيت جمهورية ليبيا.

8 مساءاً بتوقيت جمهورية الجزائر.

8 مساءً بتوقيت المملكة المغربية.

10 مساءً بتوقيت الجمهورية السورية.

10 مساءً بتوقيت العراق.

9 مساءً بتوقيت السودان.

القنوات الناقلة لمباراة نادي ليفربول ونادي نوريتش سيتي :

تمكنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية من الحصول على حقوق بث وإذاعة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2019\ 2020، ومن المقرر أن تذاع المباراة من عبر أحد شاشاتها beIN SPORTS HD .

ومن الجدير بالذكر أن فريق كرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي انهى موسمه السابق وصيفًا بالريميرليج، برصيد 97 نقطة، بفارق نقطتين عن المتوج باللقب فريق مانشيستر سيتي، وكان آخر لقاء بين ليفربول ومانشيستر سيتي في بطولة درع الإتحاد الخيرية، منذ أيام ، وانتهت بخسار الريدز، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 أهداف مقابل 4 أهداف، بعد ما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.