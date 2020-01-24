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أخبار الرياضة

المنافس شروزبري تاون.. اعرف موعد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة

بواسطة مصطفى عبده 0
موعد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة موعد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة فبعد أن انتصر الريدز أمس على الوولفز بهدفين لهدف صعب متابعوه الأهتمام على مباراة الفريق القادمة التي سوف تكون في كأس الأتحاد الإنجليزي أمام شروزبري ضمن منافسات الجولة الرابعة، الريدز كان قد فاز على إيفرتون في الجولة الثالثة بهدف نظيف، ليفربول يسعى هذا الموسم للمناقسة على جميع البطولات المشارك بها.

موعد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة

تلعب مباراة ليفربول ضد شروزبري يوم الأحد القادم على ملعب نيو ميدو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة على شبكة بي أن سبورت الرياضية المالك الحصري لحقوق بث البطولة.

موعد مباراة ليفربول القادمة

من المنتظر أن يمنح المدير الفني الإلماني للريدز يورجن كلوب الفرصة للعناصر التي لا تشارك بإستمرار مع الفريق في بطولة الدوري أمثال أوريجي وشاكيري ومينامينو وميلنر وكذلك العناصر التي عادت من الإصابة مثل فابينيو التي تتوقع أغلب التقاير مشاركته أساسياً في مباراة الأحد.

موعد مباراة ليفربول القادمة في يناير

ويتبقى لنادي ليفربول لقاء وحيد أخر في شهر يناير  الحالي سوف يكون في بطولة الدوري الممتاز أمام وست هام يوم الأربعاء القادم الموافق 29 يناير، وعن ترتيب الدوري الإنجليزي فيتربع على عرش القمة نادي ليفربول برصيد 67 نقطة من 23 مباراة فقط ويليه نادي مان سيتي برصيد 51 نقطة من 24 مباراة ويحل ثالثاً نادي ليستر سيتي برصيد 48 نقطة من 24 لقاء أيضاً، الريدز لم يخسر وأي لقاء حتى الآن في الدوري ولم يتعادل سوى في لقاء وحيد أمام منافسه مان سيتي، لاشك لو أنتهى الموسم بهذا الشكل سيكون موسم مذهل إستثنائي.


مصطفى عبده

    مصطفى عبده , 20 سنة من محافظة الاسكندرية، أعمل كمحرر لدى موقع نجوم مصرية، وموقع كلمة دوت أورج، طالب بكلية الاداب قسم تاريخ بجامعة الاسكندرية ، محب للقراءة والتدوين، مهتم بكرة القدم والاحداث الرياضية بصفة عامة، ومتابعة اخبار الاقتصاد واسعار العملات.

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