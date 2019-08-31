موعد مباراة ليفربول اليوم بالدوري الإنجليزي ورقم قياسي جديد يسعى الريدز لتحقيقه

حتى الآن تبتسم بطولة الدوري الإنجليزي في وجه ليفربول وتمنحه ما يتمنى وأكثر، فلقد تمكن فريق ليفربول منذ بداية انطلاقة الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز من أن يُحقق ثلاثة انتصارات متتالية حصد منها 9 نقاط كاملة مع تسعة أهداف في مرمي الخصوم، وتمكن من تلك النتائج التي حقق فيها الفوز على كل من نورويتش في مباراة افتتاح الدوري بنتيجة 4 أهداف لهدف، ثم الانتصار على ساوثهامبتون بنتيجة هدفين لهدف، ثم تحقيق النصر على الأرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، من أن يعتلي قمة ترتيب بطولة الدوري، ومباراته اليوم السبت تعني له الكثير في تأكيد سيطرته على قمة البطولة، فضلاً أن فوزه بيها قد يحقق له رقماً قياسياً جديد لم يصل له منذ العام 90 فإليكم التفاصيل.

موعد وتفاصيل مباراة ليفربول اليوم بالدوري الإنجليزي

حيث يلتقي اليوم السبت 31 أغسطس 2019 ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2019-2020 فريق ليفربول ضد فريق بيرنلي، ورغم أن بيرنلي فريق متواضع إلا أنه من الفرق التي تتميز بالقدرة على إحداث المفاجئات أمام الكبار، خاصة وأن اللقاء سوف يكون بمعقل بيرنلي داخل ملعب “تيرف مور” وهو المعقل الذي دوماً تزداد فيه شرسة بيرنلي ضد خصومه.

ويتطلع فريق ليفربول فضلاً عن الثلاث نقاط التي قد يحققها من الفوز ويتصدر بيها البطولة مؤكداً تفوقه، يهدف لرقم قياسي جديد بتحقيق الفوز رقم 13 له متواصل بالبطولة المحلية للدوري الانجليزي، وهذا الرقم لم يكسره الريدز منذ عام 1990 الذي حقق فيه 12 فوز فقط متتالي.

وياتي اللقاء بين ليفربول وبيرنلي اليوم ضمن منافسات بطولة “البريميرليج” في الساعة السادسة والنصف من مساء القاهرة والسابعة والنصف من مساء السعودية، ويغيب عن صفوف الريدز بسبب الاصابة أحد أهم دعائمه على الإطلاق وهو حارس مرماه المًخضرم البرازيلي العالمي أليسون ولا شلك أن هذا يزيد من العبء الدفاعي اليوم على خط دفاع ليفربول خشية من مرتدات بيرنلي التي يتميز بيها.