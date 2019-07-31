موعد مباراة ليفربول اليوم ضد ليون الفرنسي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول حيث سيتوجه ليفربول إلى جنيف لحضور مباراته الودية الأخيرة قبل الموسم الجديد حيث سيلاقي نادي ليون الفرنسي في سويسرا، قبل أيام فقط من لقائه مع نادي مان سيتي في بطولة درع الإتحاد الإنجليزي.

فشل فريق يورغن كلوب في الفوز في آخر أربع مباريات له هذا الصيف ، والتي شهد آخرها الخسارة أمام نابولي ب 3-0 يوم الأحد .

تم إضافة جرعة معنوية للفريق بعد التعزيزات التي تشتد الحاجة إليها،حيث عادت إلى الفريق بعض الوجوه المألوفة ، ويمكن أن يلعب كل منها بعض الوقت الثمين في مباراة مساء الأربعاء.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته قبل مباراة الريدز النهائية قبل الموسم الجديد.

موعد مباراة ليفربول

اليوم الأربعاء 31 يوليو

التوقيت السابعة مساء بتوقيت القاهرة

الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة

التعزيزات الرئيسية للريدز تشمل محمد صلاح ، روبرتو فيرمينو و أليسون بعد عودتهم من الراحة بسبب أدائهم واجبهم الدولي.

موعد مباراة ليفربول :ابتشكيل المتوقع

حراس المرمى: أليسون ، ماينولت لونجرجان

– للدفاع: فان دييك ، جوميز ، ماتيب ، لوفرين ، فان دن بيرغ ، هويفر ، الكسندر ارنولد ، روبرتسون ، لويس ، لاروسي.

لاعبو الوسط: هندرسون ، ميلنر ، فابينهو ، أوكسليد تشامبرلين ، ويجنالدوم ، كيتا ، لالانا

المهاجمون: صلاح ، فيرمينو ، أوريجي ، بروستر ، شاكري ، دنكان ، إليوت ، ويلسون

حقق ليون المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الفرنسي الموسم الماضي ، متأخراً فقط عن ليل والبطل باريس سان جيرمان.

سجل فريق برونو جينيسيو 70 هدفًا في الدوري طوال فترته 2018/19 ، وهو ثاني أكبر عدد من الأهداف بعد باريس سان جيرمان، وسجل موسى ديمبيلي 15 هدفا بينما سجل ممفيس ديباي 10.

لقد أضاف مدرب ليون عددًا من الوجوه الجديدة إلى الفريق هذا الصيف ، بما في ذلك لاعب الوسط يواكيم أندرسون من سامبدوريا ، وليلي دوز يوسف كوني وتياجو مينديز.

من المحتمل أن يلعب ليون بفريق قوي ضد فريق الريدز يوم الأربعاء والذي من المقرر أن يضم لوكاس توسارت المثير للإعجاب في خط الوسط ، وحسام عوار وبرتران تراوري.

أحد الوجوه التي لن تكون موجودة ، مع ذلك هو نبيل فكير ، حيث تمكن الفرنسي أخيرًا من الانتقال من ليون.

وبالمثل ، سيكون ليون بدون لاعب خط وسط رئيسي ندومبلي بعد أن أنهى انتقاله بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني إلى توتنهام في وقت سابق من الصيف.

لعب الفريق الفرنسي ثلاث مباريات ودية هذا الصيف وخسر مرتين قبل أن يخرج منتصرا 2-1 أمام آرسنال يوم الأحد.

سيستضيف الملعب الذي يبلغ عدده 3084 مقعدًا – وهو موطن فريق سيرفيت السويسري ، الاجتماع الأول بين ليفربول وليون منذ اشتباكهما في دوري أبطال أوروبا المجموعات عام 2009.

الأرض معروفة جيداً من قبل شقيري بعد لعبه عدد من المباريات الودية والتأهيلية الدولية مع سويسرا في المكان.

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على الرغم من أن النتائج لم تسير في اتجاه إيجابي لفريق ليفربول طوال فترة ما قبل الموسم ، إلا أن كلوب كان سريعًا في الإصرار على أنها “ليست الشيء الأكثر أهمية” ، وبدلاً من ذلك ، فإن بناء الأسس للموسم الطويل القادم هو الذي الشيئ الذي يجب التركيز عليه.

كلوب

” النتائج الجيدة في فترة ما قبل الموسم تمنحك الثقة ولكن هذا ليس هو الشيء الأكثر أهمية.

“الشيء الأكثر أهمية هو حصولك على المهارات البدنية لموسم طويل وطويل، لأنه خلال الموسم ، علينا فقط التحضير للألعاب ، وليس هناك الكثير من الوقت للتدريب.

“لذلك عليك أن تفعل ما يجب عليك فعله ، لكن الأمر لا يبدو رائعًا إذا لعبت أمام هؤلاء الخصوم الأقوياء، لدينا وقت للتحسين وهذا ما سنفعله “.