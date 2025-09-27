موعد مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي| الريدز يسعي لتأكيد الزعامة وكريستال بالاس يُطارد الكبار

يلتقي اليوم فريق ليفربول الإنجليزي على أرض نظيره كريستال بالاس ضمن استكمال منافسات الدوري الإنجليزي موسم 2025- 2026 وتحديداً ضمن مواجهات الجولة السادسة من البطولة، وبتغطية تفاصيل اللقاء من الموعد والقنوات الناقلة وأهم أخبار الفريقين وموقف كل فريق منهما ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد نهاية خمس جولات هيا نتعرف على التفاصيل كاملة.

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس والقنوات الناقلة

يواجه اليوم نادي ليفربول الإنجليزي فريق كريستال بالاس على ملعب الأخير “سيلهرست بارك” بالجولة رقم 6 من الدوري الإنجليزي السبت 27-9-2025 في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والسادسة بتوقيت الإمارات، ويُمكن متابعة اللقاء على شاشة قناة بي إن سبورت 3 بتعليق عصام الشوالي.

موقف الفريقين بعد 5 جولات

يدخل فريق ليفربول لقاء اليوم ضد كريستال بالاس وهو على رأس جدول ترتيب البطولة برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة بعد الفوز بالجولات الخمس السابقة.

أما فريق كريستال بالاس فيدخل لقاء اليوم ضد ليفربول وهو بالمركز الخامس من ترتيب جدول بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بعد فوزين وثلاث تعادلات.

الفريق النقاط الترتيب ليفربول 15 1 كريستال بالاس 9 5

ومن ثم ومن واقع تاريخ اللقاءات بين فريقي ليفربول وكريستال بالاس فإن اللقاء لن يكون سهلاً أبداً على الريدز، فرغم أن ليفربول يسعي لتأكيد زعامته بالوصول إلى النقطة رقم 18 إلا أن بالاس اليوم يسعى للنقطة 12 التي تجعله يدخل دائرة المنافسة على الصدارة وبقوة خاصة وأن أصحاب المراكز الثانية والثالثة والرابعة بالترتيب يحتلونها برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف.

نتيجة أخر لقاء بين الفريقين

كان أخر لقاء جمع بين فريق ليفربول وفريق كريستال بالاس في إطار منافسات درع الاتحاد الإنجليزي، وبعد نهاية اللقاء بالوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما، احتكما إلى ضربات الجزاء وكان الفوز من حظ كريسال بالاس بضربات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.