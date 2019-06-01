موعد مباراة ليفربول اليوم مع توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

يواجه توتنهام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019اليوم السبت فاتح يونيو، ووصل نادي ليفربول إلى النهاءي بعد إقصائه نادي برشلونة عندما تغلب عليه في مباراة الإياب بأربعة أهداف نظيفة ليصبح مجموع المباراتين أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

كما تأهل السبيرز إلى النهائي من بوابة أياكس بفضل ثلاثية لوكاس مورا في آمستردام، يجتمع الفريقان اليوم مع بعضهم البعض في مدريد من أجل الحصول على لقب دوري الأبطال، إما ستكون السادسة للريدز أو الأولى لتوتنهام.

إن أجتماع فريقين من بلد واحد يجعل هذا الأمر صعباً، لكن من الواضح أن ليفربول هو الفريق الأفضل حيث يوضح موقعه في الدوري الإنجليزي الممتاز ذلك بدقة إلى حد ما .

في آخر مرة إلتقى فيها الفريقان فاز الريدز بهدفين لهدف لكن توتنهام كان الأخطر طيلة ذالك اللقاء ولولا الخطأ الفادح من الحارس الفرنسي هوجو لوريس لما كانت النتيجة كذالك.

شاهد أيضا:موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يتعين على توتنهام إستغلال المساحات والضغط على ليفربول بدلا من البقاء في الدفاع والإعتماد على الهجمات المرتدة، وأثبتت المباريات الأخيرة قوة السبيرز ومنافسته الشرسة في هذه البطولة وبما أنه المرة الأولى التي يصل فيها إلى النهائي فإن الحافز الكبير لدى الاعبين للفوز بأول كأس دوري أبطال أوروبا سيكون عاملا مُهما خلال هذه المباراة.

موعد مباراة ليفربول

ستبدأ المباراة في واندا متروبوليتانو في مدريد في الساعة السباعة مساء بتوقيت غرينتش التاسعة بتوقيت القاهرة.

شاهد أيضا:موعد مباراة ليفربول القادمة ضد توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا والتشكيل المتوقع للفريقين

تعد اللياقة البدنية لهاري كين هي المشكل الرئيسي للمدرب بوتشتينو، حيث لا يزال قائد منتخب إنجلترا يتعافى من إصابة في الكاحل تلقاها في مباراة الذهاب في دور الثمانية ضد مانشستر سيتي.

بالنسبة إلى فريق الريدز ، سيغيب لاعب الوسط نابي كيتا عن اللعبة بسبب شد عضلي وكذالك روبرتو فيرمينو ،فيما سيكون الظهير الأيسر أندرو روبرتسون ، الذي شعر بشد في ربلة الساق ضد وولفرهامبتون على ما يرام.

التشكيل المتوقع للفريقين

توتنهام: لوريس ، تريبير ، ألدويرويلد ، فيرتونجن ، روز ، سيسوكو ، وانياما ، ألي ، إريكسن ، سون ، مورا

ليفربول: أليسون ، ألكساندر أرنولد ، ماتيب ، فان دييك ، روبرتسون ، فابينيو ، هندرسون ، ويجنالدوم ، ماني ، صلاح ، فيرمينو