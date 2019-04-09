ليفربول ضد بورتو اليوم التوقيت والموعد والقنوات والناقلة | وحساب الريدز الرسمي يحتفي بمحمد صلاح ” مو ” هو الزعيم

مباراة ليفربول ضد بورتو، هي جولة جديدة من المجد الذي يبدو أن فريق ” الريدز ” يمتلك هذا الموسم الإرادة الفعلية لتحقيقه، سواء كان الأمر يتعلق بمسابقة الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، فبعد أن تمكن فريق ليفربول أن يجتاز فريق بايرن ميونخ القوي ويصعد للدور ربع النهائي من الشامبيونزليج يلتقي الفريق الإنجليزي مع نظيره الأوروبي في أولى الجوالات من جولتين سوف تجمع الريدز والدراجوز من أجل الصعود للدور نصف النهائي من البطولة ذاتها، ونحن بهذا التقرير سوف نوضح موعد مباراة ليفربول القادمة ضد بورتو مع توضيح النتائج التاريخية بين الفريقين والتي تؤكد، أن الدراجوز دوماً هم البوابة السحرية للريدز للصعود للنهائي .

موعد مباراة ليفربول ضد بورتو والقنوات الناقلة

حيث يلتقي فريق ليفربول بقيادة الثلاثي الرهيب فيرمينو صلاح ماني، ضد فريق بورتو القوي والعنيد يوم الثلاثاء 9 أبريل 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات .

وتنقل مجموعة قنوات بي أن سبورت حصرياً اللقاء الأوروبي الكبير، وذلك عبر شاشة قناة بي أن سبورت 2 HD تعليق رؤوف خليف .

حساب ليفربول محمد صلاح الزعيم

وقبل انطلاق مباراة ليفربول وبورتو اليوم احتفى حساب ليفربول الرسمي على موقع التواصل توتيتر باللاعب المصري محمد صلاح مؤكداً انه الزعيم، ومدلل على ذلك بهدفه الرائع الأخير أمام ساوثهامبتون .

What a goal. ⚽️

What a moment. 💪

What a celebration. 🙌 BOSS, @MoSalah. 👑 pic.twitter.com/7qxRH319bt — Liverpool FC (@LFC) April 8, 2019

كما احتفل الحساب الرسمي بتاريخ الريدز وعراقته فيما يبدو أنه حشد معنوي كبير للاعبين والجماهير قبل مباراة بورتو اليوم بدوري الأبطال الأوربية والتي ستقام بملعب الفريق بليفربول ” أنفيلد .

We are Liverpool. This Means More. ❤️ pic.twitter.com/Ewz9zlCPnb — Liverpool FC (@LFC) April 9, 2019

تاريخ لقاءات ليفربول ضد بورتو

وتُثبت نتائج التاريخ للقاءات الريدز ضد الدراجوز، أن فريق بورتو كان دائماً الفأل الحسن للفريق الانجليزي، فلقد التقى ليفربول ببورتو بالعام 2007 ببطولة دوري الأبطال الأوروبية، واستطاع الريدز أن يصل في تلك البطولة للنهائي بعد أن التقى بورتو بدوري المجموعات وحقق التعادل بمباراة والفوز 4:1 بالأخرى، وأيضاً بالعام 2018 التقى ليفربول بفريق بورتو وتعادلا في لقاء وفاز الريدز في الأخرى بنتيجة خمسة أهداف دون رد، وأيضاً تمكن ليفربول من بلوغ المباراة النهائية بتلك البطولة .

طاقم تحكيم مباراة ليفربول وبورتو

وعن طاقم التحكيم الذي أوسند إليه مهمة إدارة مباراة ليفربول ضد بورتو الثلاثاء 9 أبريل 2019 وذلك بملعب ليفربول ” أنفيلد ” فسوف يقود المباراة تحكيمياً الحكم الإسباني أنطونيو لاهوز .

مواعيد مباريات الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوضح عبر حسابه الرسمي مباريات الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019، والتي تجمع كل من :

ليفربول ضد بورتو .

اليوفنتوس ضد أياكس .

توتنهام ضد مان سيتي .

برشلونة ضد مان يونايتد .

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🗓️ April 16/17 ⚽️ Juventus v Ajax

⚽️ Porto v Liverpool

⚽️ Barcelona v Manchester United

⚽️ Man. City v Tottenham#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 7, 2019

تصريحات كلوب قبل مباراة بورتو

ومن جانبه أكد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ” يورغن كلوب ” أن مباراة بورتو بالنسبه لفريقه أمر حاسم من أجل هدف واحد وهو إحراز لقب بطولة دوري الأبطال الأوروبية، وأكد أن ليفربول يستعد لتلك المباراة بقوة، مُضيفاً أنه يجب حسم الجزء الأكبر منها في مباراة الذهاب بإنجلترا بملعب الريدز ” أنفيلد ”

كما أكد المدير الفني للفريق ” يورغن كلوب ” جاهزية كل من اللاعب آدم لالانا بعد اصابة تعرض لها قبل مباراة ساوثهامبتون الأخيرة، وأيضاً جاهزية اللاعب جو غوميز بعد فترة طويلة قضاها اللاعب في الإصابة خضع خلالها لعملية جراحية بعد إصابته في مباراة فريقه ضد بيرنلي، وأكد جاهزية اللاعبين لمباراة بورتو القادمة

Klopp has provided updates on the availability of Joe Gomez and Adam Lallana ahead of the @ChampionsLeague clash with @FCPorto…#LIVPOR https://t.co/i5lIUfglWV — Liverpool FC (@LFC) April 8, 2019

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