موعد مباراة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يقدم كلمة دوت أورج موعد مباراة ليفربول القادمة، حيث يبحث العديد من محبي النادي عن معاد ماتش ليفربول القادم، تتجه أنظار محبي وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان مساء غدا الثلاثاء نحو أرضية ملعب سان باولو بإيطاليا، حيث يحل نادي ليفربول الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره نادي نابولي الإيطالي ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.







يدخل نادي ليفربول المباراة القادمة عاقدًا العزم على تحقيق أول ثلاث نقاط في المجموعة، حتى يتمكن من الحسم الأمور سريعا للتركيز في مباريات الدوري الإنجليزي لتجنب فخ الموسم الماضي، حيث كان قد تصدر الليفر جدول ترتيب البريمرليج لفترة طويلة قبل أن يبدأ في نزيق النقاط بسبب ضغط المباريات ليحقق مانشستر سيتي اللقب بفارق نقطة وحيدة عن الريدز.

ويتصدر بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة حققها من خمس مباريات لعبها حتى الآن وذلك بفارق 5 نقط كاملة عن الوصيف مانشستر سيتي الذي تعثر في المباراة الماضية أمام نوريتش سيتي، ويسعى الريدز في دوري الأبطال لاستمرار العروض الجيدة التي بدأت منذ موسمين حيث استطاع الفريق الصعود لنهائي البطولة عاملين متتالين خسر النهائي الأول أمام ريال مدريد 1-3، بينما ظفر بالبطولة في العام التالي على حساب توتنهام 2-0.







على الجانب الآخر يطح نابولي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي في استغلال عاملي الأرض والجمهور في تحقيق نتيجة إيجابية أمام خصم قوي مثل ليفربول، حيث يدرك أنشيلوتي خطورة الجناحين محمدد صلاح وساديو ماني والذي استطاعا تسجيل 4 أهداف في الدوري الإنجليزي حتى الآن، ويحتل نابولي المركز الخامس في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة ليفربول القادمة :

تنطلق المباراة في تمام الساعة :

21:00 بتوقيت مصر.

22:00 بتوقيت السعودية.

23:00 بتوقيت أبوظبي.