موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي السبت 14 – 9 – 2019







يفتح ملعب أنفيلد أبوابه ظهر يوم السبت القادم الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري لاستضافة مباراة مرتقبة، حيث يستضيف نادي ليفربول نظيره نادي نيوكاسل يونايتد في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ويسعى الريدز لمواصلة سلسلة الانتصارات والتحليق بعيدًا في صدارة جدول ترتيب المسابقة منذ البداية أملا في عودة اللقب الغائب منذ أكثر من 30 سنة.







حيث يدخل بطل أوروبا الموسم الماضي اللقاء واضعًا نصب عينيه الثلاث النقاط، وذلك بعد الأداء الرائع الذي يقدمه أبناء يورجن كلوب منذ انطلاق البريمرليج هذا الموسم حيث تمكن من حصد العلامة الكاملة في 4 مباريات خاضها حتى الآن، حيث افتتح بطل إنجلترا 18 مرة البطولة بفوز عريض على نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وفي الجولة الثانية التقى الريدز مع نظيره ساوثهمبتون على ملعب سانت ماري وتمكن من تحقيق انتصار صعب بنتيجة 2 -1، ليستضف بعدها آرسنال في الأنفيلد وينجح في تخطي عقبته بنتيجة 3-1، وفي مباراة الجولة الرابعة التي عقبها التوقف الدولي نجح في دك شباك بيرنلي بثلاثية نظيفة، ليتربع على عرش صدارة البريمرليج منفردًا برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.







فيما يدخل نيوكاسل اللقاء عاقدًا العزم على تصحيح الأوضاع مبكرًا قبل الدخول في دوامة الصراع على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يتمكن نيوكاسل من حصد أكثر من 4 نقاط في المباريات الأربعة التي خاضها في منافسات المسابقة ليحتل المركز الرابع عشر من تعادل وفوز وخسارتين.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد :







تنطلق مباراة ليفربول القادمة أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة :

13:30 بتوقيت القاهرة.

14:30 بتوقيت مكة المكرمة.

15:30 بتوقيت أبو ظبي.