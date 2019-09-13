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موعد مباراة نيو كاسل وليفربول
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موعد مباراة ليفربول ضد نيو كاسل في الدوي الإنجليزي والقنوات الناقلة لها

بواسطة شيماء إبراهيم 0

يبحث الكثيرون عن مباراة ليفربول ضد نيو كاسل اليوم، وهي المباراة التي تأتي ضمن  مباريات الأسبوع الخامس للدوري الإنجليزي، وهي مباراة ذهاب تجري أحداثها على ملعب آنفيلد بنادي ليفربول، ويعد فريق نيو كاسل من الفرق القوية والتي تعد مواجهتها ليست بالسهلة، خاصة وأن منتخب نيو كاسل يستعد للقاء ليفربول بعدد من العناصر القوية، ومن خلال مقالنا نعرض لكم تاريخ المواجهات بين الفريقين، فتابعوا السطور التالية للتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد نيو كاسل والقنوات الناقلة للمباراة.



موعد مباراة ليفربول ضد نيو كاسل

ليفربول ونيو كاسل
مباراة نيو كاسل وليفربول


يستضيف ملعب ليفربول غدًا غريمه نيو كاسل ضمن مباريات الأسبوع الخامس في الموعد التالي:

المباراةالملعبالموعدالقنوات الناقلة للمباراة
ليفربول × نيو كاسلآنفيلد – نادي ليفربول13:30 توقيت القاهرةبي ن سبورت
beIN SPORTS

المواجهة بين نيو كاسل وليفربول

صرح لاعب ليفربول الشهير محمد صلاح بأن مواجهة نيوكاسل لليفربول دائما ما تكون صعبة، سواء كانت المباراة على ملعب ليفربول أو على ملعب نيوكاسل، على صعيد آخر يوضح تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين فوز ليفربول في أغلب المباريات، على الرغم من امتلاك نادي نيو كاسل فريق قوي يلعب بطريقة مميزة، لذا يحاول فريق ليفربول التركيز على نفسه، والقيام بعمله على أكمل وجه.

وجدير بالذكر احتلال ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي، برصيد يبلغ ثلاثة أهداف، يليه نادي مال سيتي وليسستر سيني، ويأتي كريستال بالاس في المركز الرابع، ويحتل المركز الخامس فريق آرسنال.



شيماء إبراهيم