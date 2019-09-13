موعد مباراة ليفربول ضد نيو كاسل في الدوي الإنجليزي والقنوات الناقلة لها

يبحث الكثيرون عن مباراة ليفربول ضد نيو كاسل اليوم، وهي المباراة التي تأتي ضمن مباريات الأسبوع الخامس للدوري الإنجليزي، وهي مباراة ذهاب تجري أحداثها على ملعب آنفيلد بنادي ليفربول، ويعد فريق نيو كاسل من الفرق القوية والتي تعد مواجهتها ليست بالسهلة، خاصة وأن منتخب نيو كاسل يستعد للقاء ليفربول بعدد من العناصر القوية، ومن خلال مقالنا نعرض لكم تاريخ المواجهات بين الفريقين، فتابعوا السطور التالية للتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد نيو كاسل والقنوات الناقلة للمباراة.







موعد مباراة ليفربول ضد نيو كاسل







يستضيف ملعب ليفربول غدًا غريمه نيو كاسل ضمن مباريات الأسبوع الخامس في الموعد التالي:

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة للمباراة ليفربول × نيو كاسل آنفيلد – نادي ليفربول 13:30 توقيت القاهرة بي ن سبورت

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المواجهة بين نيو كاسل وليفربول

صرح لاعب ليفربول الشهير محمد صلاح بأن مواجهة نيوكاسل لليفربول دائما ما تكون صعبة، سواء كانت المباراة على ملعب ليفربول أو على ملعب نيوكاسل، على صعيد آخر يوضح تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين فوز ليفربول في أغلب المباريات، على الرغم من امتلاك نادي نيو كاسل فريق قوي يلعب بطريقة مميزة، لذا يحاول فريق ليفربول التركيز على نفسه، والقيام بعمله على أكمل وجه.

وجدير بالذكر احتلال ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي، برصيد يبلغ ثلاثة أهداف، يليه نادي مال سيتي وليسستر سيني، ويأتي كريستال بالاس في المركز الرابع، ويحتل المركز الخامس فريق آرسنال.