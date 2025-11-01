موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل

يستضيف ملعب”أنفيلد” مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي يوم السبت 1 نوفمبر 2025، والتي ضمن منافسات الجولة العاشرة حيث خسر فريق ليفربول من فريق برينتفورد بنتيجة 3-2 في الجولة السابقة بينما فاز فريق أستون فيلا علي فرق مان سيتي بنتيجة 1-0.

الجولة العاشرة البطولة الدوري الإنجليزي معلق المباراة حفيظ دراجي القنوات الناقلة بي إن سبورت 1 توقيت المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر

القنوات الناقلة للمباراة

حيث تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية بالتحديد قنا بي ان سبورت 1، والحاصلة علي حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي.

الأوضاع قبل المباراة والغيابات

ليفربول

من المتوقع عودة بعض اللاعبين الذين تمّ إراحتهم مؤخرًا، مثل فيرجيل فان دايك، محمد صلاح، كودي جاكبو و دومينيك زوبوسلاي.

من جهة أخرى، هناك شكوك كبيرة حول مشاركة ألكسندر إيزاك و كورتيس جونز، حيث يُعتقد أن غيابهما مؤكد تقريبًا.

كذلك، الحارس الأساسي أليسون بيكر لن يكون متاحًا.

بعض اللاعبين مثل جيرمي فرومبونج و جيوفاني ليوني يُعتقد أنهم خارج المنافسة بسبب الإصابة.

أستون فيلا

من أبرز الغيابات المتوقعة: هارفي إليوت، الذي لا يمكنه اللعب أمام ناديه الأصلي وفق لوائح الدوري، بالإضافة إلى إيمليانو بوينديا و يوري تايليمانز.

من جهة أخرى، أستون فيلا في حالة فنية جيدة، ويمتلك خيارات هجومية قوية تشمل أولي واتكينز و جون ماكغين وغيرها من الأسماء المؤثرة.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

حارس المرمى: بديل عن أليسون

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون

الوسط: ماك أليستر، غرافنبرج (إذا تعافى)، لاعب أساسي مثل زونغ أو جونز إن شارك

خط الهجوم: صلاح، جاكبو، زوبوسلاي

أهمية هذه المباراة في سياق الموسم

استعادة الثقة

ليفربول عانى من خسائر متتالية في الدوري، ويرغب في كسر هذا النفق السلبي. الفوز على خصم مثل فيلا في أنفيلد قد يعطي دفعة معنوية كبيرة.

المنافسة على المراكز المتقدمة

أستون فيلا يسعى للحفاظ على مستويات جيدة في جدول الترتيب، وقد تكون هذه المباراة فرصة لكسب نقاط ثمينة ضد منافس قوي.

التوازن التكتيكي

ليفربول بحاجة لتأمين خط دفاعه وتحسين الأداء في الكرات الثابتة، بينما فيلا قد تحاول استغلال ضعف الخصم في التحولات والهجمات المرتدة.

توقع النتيجة

من الصعب التنبؤ بنتيجة دقيقة، لكن بالنظر إلى حالة ليفربول الصعبة وغياب بعض النجوم، وأداء فيلا الجيد، يمكن أن تكون مباراة متكافئة، توقعاتي: تعادل 2-2 أو فوز ضيق لليفربول 2-1 إذا استطاع الفريق المضيف استعادة توازنه.